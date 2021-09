Zankstelle Vol. 70: Rennspiele

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jeder weiß, wie richtige Männer ticken: Sie haben Benzin im Blut und bedürfen, dank ausreichender Bestückung, keiner automobilen Penisverlängerung. Sie sind Familenväter und fahren den Nachwuchs im Minivan zum Fussballspiel. Aber selbst sie waren noch nie frei von niederen Gelüsten. Manchmal kommt das Kind im Manne zum Vorschein; dann greifen sie zu Rennspielen, um mit mehr oder weniger fetten Boliden über die Pisten zu fegen.

Dirk, Dennis und Hendrik haben es sich in den Kopf gesetzt, diesem Genre eine Podcast-Reihe zu widmen und fangen deshalb hier bei Ihren Wurzeln sowie der Definition des Genres an. Dabei kommen auch ihre dunkelsten Geheimnisse an Licht. Wenn ihr also wissen wollt, wer eine Vorliebe für die verdammte Gummiband - KI hat, solltet ihr reinhören.

Falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, welche Evolution Rennspiele im Laufe der Zeit durchmachten, gibt es unten noch ein gut 15-minütiges Video mit ausgewählten Beispielen von 1981 bis 2010.

