Chip-Krise: Konsolen-Knappheit bis ins Jahr 2023?

Bereits seit gut 18 Monaten haben viele Industriezweige unter dem anhaltenden Mangel an Computerchips zu leiden. Mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise wurden Liefer- und Produktionsketten unterbrochen, gleichzeitig stieg im Lockdown weltweit die Nachfrage nach Elektronik- und Unterhaltungsartikeln. Stark von dieser Situation betroffen ist auch die Videospiel-Branche, vor allem die Hersteller von Konsolen und PC-Komponenten wie Microsoft, Sony, Nvidia oder AMD, die eigentlich geplante Produktionsmengen nicht umsetzen können. Die im vergangenen Jahr erschienenen Konsolen sind bekanntermaßen nach wie vor nur schwierig erhältlich. Selbiges gilt für viele PC-Komponenten.

Dieser Zustand könnte nach einem Bericht von Bloomberg auch noch bis weit in das Jahr 2022 oder gar 2023 anhalten. In einem Interview mit Takeshi Kamebuchi, leitender Angestellter der Halbleiter-Sparte des Unternehmens Toshiba, führte dieser aus, dass das Unternehmen bis mindestens September 2022 kaum in der Lage sein wird, der Nachfrage nach Chips nachzukommen:

Die Versorgung mit Chips wird bis mindestens September nächsten Jahres sehr knapp bleiben. In manchen Fällen werden wir die Aufträge unserer Kunden sogar erst 2023 vollständig erfüllen können. Die Hersteller von Spielkonsolen gehören zu unseren Kunden mit der höchsten Nachfrage und ihre Frustration tut mir sehr leid, denn wir können aktuell keinen von ihnen zu 100% zufriedenstellen.

Im Moment betreibt Toshiba daher hauptsächlich Mangelwirtschaft, indem man schaue, welcher der Kunden den größten Bedarf habe und danach Produktion und Auslieferung steuere, so Kamebuchi. Nun ist Toshiba nicht der einzige Hersteller in diesem Bereich, die Einblicke geben jedoch weitere Hinweise auf die nach wie vor schwierige Lage am Chip-Markt.

Die Konsolenhersteller sind indes schon seit einiger Zeit auf der Suche nach weiteren Lösungen. So hatte Sonys Finanzchef Hiroki Totoki nach einem Bericht der Video Games Chronicle bereits im April erklärt, dass man verschiedene Lösungen in Betracht ziehe, unter anderem auch Änderungen am Hardware-Design der Playstation 5 oder die Suche nach weiteren Herstellern und Zulieferern.