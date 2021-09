Spieleveteranen-Podcast #232: Zeitreise 9/2011, 2001, 1991

Zurück in die Vergangenheit

Teaser Im aktuellen Podcast reisen die Spieleveteranen einmal mehr zurück in die Vergangenheit – 10, 20 und 30 Jahre. Doch natürlich werden auch Hörerfragen beantwortet und News aufgearbeitet.

Bei der monatlichen Zeitschriften-Zeitreise erinnern sich die Spieleveteranen an Klassiker und Kuriositäten der letzten drei Jahrzehnte. Historische Testzitate und Anekdoten aus dem Redaktionsalltag dürfen da nicht fehlen. Diesmal greifen wir zu Implantaten und machen einem Adventure schöne Augen (2011), ballern Bösewichte spektakulär in Zeitlupe ab (2001) und lernen Japanisch mit Game-Boy-Strategiespielen (1991). Los geht die Sendung wie gewohnt mit Geplauder zu aktuellen Ereignissen (von Midnight Suns bis Psychonauts 2) und einem Griff in die Hörerpostkiste.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:58 Das heutige Programm.

0:01:45 Gemischte News: Die digitale Gamescom 2021 ist vorbei, die Xcom-Macher setzen auf Superheldentaktik, staatlich verordnete Online-Spielzeiten in China.

0:13:17 Was haben wir zuletzt gespielt? Psychonauts 2.

0:21:49 Hörerpost von Claus und BlackSun84.

0:34:30 Zeitreise: September 2011, 2001, 1991

0:35:52 GameStar 9/2011 und GamersGlobal, u.a. mit Deus Ex – Human Revolution, Panzer Corps und Harveys neuen Augen.

0:55:27 GameStar 9/2001, u.a. mit Max Payne und Arcanum.

1:08:53 Power Play 9/1991, u.a. mit Mega-lo-Mania, Martian Dreams und Sonic the Hedgehog.