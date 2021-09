PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis 10. September (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Bus Simulator 21

Im Bus Simulator 21 erlebst Du dank neuem Open World-Ansatz den spannenden Alltag als Busfahrer*in. Zwei riesige, frei erkundbare Städte, verschiedene Schwierigkeitsgrade sowie Spielmodi und der größte Fuhrpark der Seriengeschichte sorgen für jede Menge Spielspaß.

Crown Trick

Xbox Game Pass – Crown Trick ist ein wunderschön animiertes RPG-Adventure, in dem Du in die Rolle von Elle schlüpfst und Dich durch die Gefahren der Unterwelt schlägst. Das Beherrschen der Elemente ist in dieser Welt der Schlüssel, um Gegner zu besiegen und die Geheimnisse der Unterwelt zu enthüllen. Plane Deine Züge strategisch, meistere verschiedenste Skills oder Waffen und sammle mächtige Familiare, um dem Labyrinth zu entkommen.

Sonic Colors: Ultimate

Der fiese Dr. Eggman hat einen riesigen intergalaktischen Vergnügungspark voller unglaublicher Fahrgeschäfte und kunterbunter Attraktionen erbaut – doch die Energie dafür gewinnt er von armen, gefangenen Aliens namens Wisps. Befreie mithilfe von Sonics Supertempo die Wisps und entdecke die Geheimnisse ihrer genialen Fähigkeiten, während Du durch sechs einzigartige und farbenfrohe Welten voller gefährlicher Gegner und Hindernisse düst.

Tormented Souls

Optimiert für Xbox Series X|S – Tormented Souls stellt eine Rückkehr zu den Ursprüngen des klassischen Survival-Horrors dar und tritt in die Fußstapfen des ersten Resident Evil und der Alone in the Dark-Reihe. Du schlüpfst in die Rolle der jungen Frau Caroline Walker, die eine Reihe mysteriöser Vermisstenfälle untersucht und ein angsteinflößendes Herrenhaus betritt.

WRC 10

Optimiert für Xbox Series X|S – WRC 10 feiert das 50-jährige Jubiläum des prestigeträchtigen Offroad-Turniers und wird nicht nur von Spieler*innen sondern auch professionellen Fahrer*innen gefeiert. Werde Mitglied eines der 52 offiziellen Teams, steige in eines der 20 legendären Autos und erkämpfe Dir Deinen Platz auf dem Podium. In täglichen und wöchentlichen Herausforderungen sowie Clubs misst Du Dich regelmäßig mit den besten Fahrer*innen der Community.

Alphaset by PWOGI

Optimiert für Xbox Series X|S – Alphaset by POWGI ist eine Mischung aus Kreuzworträtsel sowie Sudoku und fordert sowohl Deinen Wortschatz als auch Deine Ableitungsfähigkeiten heraus. Es gibt 26 leere Quadrate und jeder Buchstabe des Alphabets muss genau einmal platziert werden, um das Raster mit gültigen englischen Wörtern zu füllen. Fülle die Lücken, finde die Wörter und enthülle mit jedem gelösten Rätsel einen schrecklich schrägen Witz.

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery –WayForward upgradet ihren Klassiker von 2011 mit einer neuen Synchronfassung, verbesserten Grafiken und einem frisch ausbalancierten Gameplay. Schlüpfe in die Rolle von Rayne, erfülle die Aufträge der Brimstone Society, lüfte die Mysterien eines unterirdischen Schlosses und enthülle die dunklen Geheimnisse, die Dein Vater vor Dir verbirgt.

Hindsight 20/20 – Wrath of the Raakshasa

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem neuen Titel der BioWare- und Sucker Punch-Entwickler*innen stellst Du Dich einem dreidimensionalen Action-RPG aus der Vogelperspektive gemischt mit schweren moralischen Entscheidungen. Lenke Dein Schicksal indem Du Deine Wahl triffst und finde heraus, welche Werte letztendlich wirklich zählen.

Life is Strange: True Colors

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Alex Chen hat ihren Fluch lange verleugnet. Sie besitzt die übernatürliche Fähigkeit, die Emotionen anderer, die sie als farbige Auren wahrnimmt, zu absorbieren und zu manipulieren. Doch als ihr Bruder bei einem mysteriösen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und die dunklen Geheimnisse ihrer Heimatstadt aufzudecken.

Nuclear Throne

Xbox Game Pass – Nuclear Throne ist ein postapokalyptischer Roguelike-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem Du Dir mithilfe mächtiger Waffen Deinen Weg durch ein zerstörtes Ödland kämpfst. Auf Deiner Reise sammelst Du Strahlung, um gezielte Mutationen Deines Körpers auszulösen – egal, ob neue Fähigkeiten oder sogar das Wachsen zusätzlicher Gliedmaßen. Auf Deinem Weg zum Nuclear Throne kann jede neue Mutation den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten.

The Artful Escape

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – Ein Teenie-Gitarrentalent geht auf eine bewusstseinserweiternde Reise, um seine Bühnenpersona zu inspirieren und sich dem Vermächtnis einer toten Folk-Legende zu stellen. Gestalte Deine eigene Kunstfigur – von den Science Fiction-Einflüssen Deiner Vorgeschichte bis hin zur Zierde Deiner Moonboots. Groove, schwebe und tanze durch das Multiversum. Durchquere klangvolle Landschaften – durch Deine Bewegungen komponiert – als wäre die Welt selbst ein Instrument.

A Day Without Me

In diesem rätselhaften Spiel voller Abenteuer-, Horror- und Drama-Elemente schlüpfst Du in die Rolle eines Jungen, der eines Tages aufwacht und erkennt, dass seine Heimatstadt völlig verlassen ist. Jetzt liegt es an Dir herauszufinden, was passiert ist, wohin die ganzen Bewohner*innen verschwunden sind und wie Du ganz alleine überlebst.

From Earth to Heaven

Xbox One X Enhanced – From Earth to Heaven ist eine einzigartige Kombination aus Plattformer, Erkundung aus der Egoperspektive und philosophischem Storytelling. Du betrittst atemberaubende Landschaften, erkundest eine surreale Welt voller Schönheit und begibst Dich auf Deine Reise zurück in den Himmel.

Tales of Arise

Optimiert für Xbox Series X|S – Seit 300 Jahren herrscht Rena über den Planeten Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und raubt den Menschen ihre Würde und Freiheit. Deine Geschichte beginnt mit zwei Menschen, die in verschiedene Welten geboren wurden und auf der Suche nach einem Weg sind, ihr Schicksal zu ändern. Feiere das 25jährige Jubiläum der Tales-Saga und bestelle Tales of Arise bereits jetzt vor.

Lost in Random

Smart Delivery – Das von einer bösen Königin regierte Königreich Random ist in sechs geheimnisvolle Gebiete unterteilt, in denen das Leben von einem verfluchten schwarzen Würfel bestimmt wird. Erkunde Randoms mysteriöse Pflasterstraßen, triff seine launenhaften Bewohner*innen und überstehe aufregende Quests. Stelle Dich furchterregenden Schlachten mit einer einzigartigen Mischung aus taktischen Kämpfen, dem Sammeln von Karten und explosivem Gameplay. In dieser finsteren, von Märchen inspirierten Welt kann ein Würfelwurf über Leben oder Tod entscheiden.

LoveChoice

Optimiert für Xbox Series X|S – Du stehst am Anfang einer neuen Beziehung, doch wie wird sie sich entwickeln? In LoveChoice entscheidest Du durch Deine Handlungen, wie sich die Beziehung entfaltet und ob sie eher von Freude oder von Leid erfüllt ist. Die drei atmosphärischen Kurzgeschichten sind überraschend realistisch und lassen Dich einfühlsam in die Gefühlswelten des jungen Paares abtauchen.

NBA 2K22

Optimiert für Xbox Series X|S – NBA 2K22 legt das ganze Basketballuniversum in Deine Hände. Du betrittst reale NBA- und WNBA-Schauplätze und stellst Dich authentischen Teams voller individueller Spieler*innen. Im MyTeam-Modus baust Du Dein eigenes Dreamteam aus den Stars von heute und Legenden von gestern. Der MyCareer-Modus ist hingegen Deine ganz persönliche Erfolgsgeschichte, in der Du Deine eigene Profikarriere verfolgst. NBA 2K22 bietet für alle Basketball-Fans – egal ob Franchise-Neuling oder routinierter Profi – jede Menge Spannung und Nervenkitzel.