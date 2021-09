PM: Gewinne eine einzigartige Xbox Series X in der Far Cry 6 Sonderedition (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ubisoft und Xbox feiern den kommenden Release von Far Cry 6 mit einem fantastischen Gewinnspiel. Nimm teil und gewinne eine einzigartige Xbox Series X-Sonderedition – ganz im atmosphärischen Look von Far Cry 6.

In Far Cry 6 schlüpfst Du in die Rolle von Dani Rojas und kämpfst in einer modernen Guerilla-Revolution um das nackte Überleben und die Zukunft Deiner Heimat. Mit einer breiten Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Verbündeten – inklusive dem gefährlich süßen Dackel Chorizo – stellst Du Dich dem skrupellosen Yaran-Diktator Antón Castillo, zum Leben erweckt von dem fantastischen Giancarlo Esposito. Überwinde Deine Ängste, schüre die Revolution und befreie Yaran vom tyrannischen Regime.

Als Gewinner*in erhältst Du eine Xbox Series X in der Far Cry 6 Sonderedition, inklusive passendem Controller und einer digitalen Kopie des Spiels. Um die Welt von Yaran stilecht zu erkunden, erhältst Du außerdem einen Samsung NEO QLED TV und exklusive Goodies zu Far Cry 6. Mache jetzt mit und sichere Dir Deine Chance auf den Gewinn! Teilnahmeberechtigt sind registrierte Microsoft Rewards-Mitglieder in Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Frankreich. Die Verlosung endet am 30. September 2021.

Bestelle das Game bereits jetzt für Xbox Series X|S sowie Xbox One vor und starte die Revolution Deines Lebens, sobald Far Cry 6 am 7. Oktober erscheint