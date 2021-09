PM: Schnappt euch die Wochenendangebote im PlayStation Store! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr am Wochenende schon was vor? Wir würden euch empfehlen, einen Blick in den PlayStation Store zu werfen, denn da erwarten euch zahlreiche Wochenendangebote, die ihr lieber nicht verpassen solltet! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um euch echte PlayStation Highlights wie Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Read Dead Redemption 2 zu sichern! Schreibt uns unten in die Kommentare, welches Spiel ihr euch geholt habt!

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Ultimate Edition

Aktion gültig bis 07.09.2021

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5

Aktion gültig bis 07.09.2021

Borderlands 3: Next Level Edition PS4™ & PS5™

Aktion gültig bis 07.09.2021

Demon’s Souls

Aktion gültig bis 07.09.2021

Far Cry®3 Classic Edition

Aktion gültig bis 07.09.2021

Grand Theft Auto V: Premium Edition & CashCard „Megalodon” im Bundle

Aktion gültig bis 07.09.2021

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Aktion gültig bis 07.09.2021

Ratchet & Clank: Rift Apart

Aktion gültig bis 07.09.2021

PGA Tour 2K21

Aktion gültig bis 07.09.2021

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5

Aktion gültig bis 07.09.2021

Far Cry®5 – Dead Living Zombies

Aktion gültig bis 07.09.2021

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Aktion gültig bis 07.09.2021