Life is Strange: Shawn Mendes wird Produzent der Realserien-Umsetzung

Bereits 2016 wurde bekannt, dass Legendary Television und dj2 Entertainment an einer Realserien-Umsetzung des Story-Adventures Life is Strange (im Test, Note: 8.0) arbeiten. Nun sind auch die Filmproduktionsgesellschaft Anonymous Content (unter anderem bekannt für Mr. Robot und Tote Mädchen lügen nicht) sowie der Sänger und Songwriter Shawn Mendes (erfolgreichste Lieder: Stitches und Señorita) mit an der Produktion beteiligt. Mendes ist zusammen mit seinem Manager und Geschäftspartner Andrew Gertler und ihrer gemeinsamen im Jahr 2020 gegründeten Fernsehproduktionsfirma Permanent Content unter anderem auch für die musikalische Untermalung der Serie verantwortlich und wurde als ausführender Produzent vorgestellt.

In Life is Strange spielt ihr die fotografiebegeisterte Max Caulfield und versucht mit euren Zeitmanipulationsfähigkeiten, eure beste Freundin Chloe Price zu retten. Im Prequel Life is Strange - Before the Storm (Episode 1 im Test) erfahrt ihr hingegen in der Rolle von Chloe mehr über Rachel Amber, die im ersten Teil vermisst wird. Life is Strange 2 (im Test, Note: 8.0) erzählt die Geschichte der Brüder Sean und Daniel Diaz, die nach einem Unfall mit Todesfolge auf der Flucht durch die USA sind und dabei die Superkräfte des kleinen Bruders erforschen. In Life is Strange 3 (zur News), das am 10. September erscheinen wird, erkundet ihr mit der Protagonistin Alex Chen das verschlafene Nest Haven Springs in Colorado und setzt dabei ihre besonderen empathischen Kräfte ein. Somit könnte die Realserie aus einer vielfältigen Quelle von möglichen Handlungen schöpfen, Details sind dazu aber noch nicht bekannt.