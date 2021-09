PC

Das wird ein heißer Herbst 2021! Es steht nicht nur eine spannende Bundestagswahl vor der Tür, sondern viele Jubiläen - im Guten wie im Schlechten. Zehn Jahre ist es her, seit die erste StayForever-Folge auf Sendung ging, GamersGlobal wird heuer sogar schon zwölf. 20 Jahre sind es seit dem Tag, als in New York die Türme fielen. 30 Jahre seit der Deutschen Einheit, 60 Jahre seit dem Mauerbau.

Und im September 1921 wurde die damals minderjährige Schülerin Margaret Gorman (Titelbild, rechts) zur ersten Miss America gewählt und sorgte für einen weltweiten Babes-Boom, der fast 100 Jahre andauern sollte. In unseren Lesetipps für September geht es folgerichtig um Politik, politische Korrektheit und Zeitgeschichte der letzten Dekaden. Let's do the timewarp again!

Bitkomat – digitalpolitische Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl 2021

bitkom.org im September 2021

Sicher kennt ihr den Wahl-O-Mat, der seit 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben wird - seit dem 2. September ist der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 online. Mit einer guten Neuerung, denn ab sofort können die Ergebnisse für alle Parteien gleichzeitig dargestellt werden. Aber speziell zu Themen Internet, Digitalisierung und IT (#Neuland) findet ihr dort keine Antworten. Diese Lücke will der Brachenverband Bitkom e.V. mit seinem Bitkomat schließen! Dafür wurden jedoch nur die Programme der sechs großen Parteien ausgewertet (CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne, AfD, Linke). Achtung, die Ergebnisse könnten euch verunsichern.

Genug geballert 2

wasd-magazin.de im August 2021 von Jan Bojaryn

Die 18. und leider auch letzte Ausgabe des Bookazins WASD ist im Handel. Neben 4players verlässt damit eine weitere Legende des Spielejournalismus die Bühne. In seiner Kolumne "Genug geballert" (Teil 1) schrieb Jan Bokaryn vor neun Jahren über seine drei größten Wünsche für die Games-Branche: 1) Spiele gehören ins Feuilleton der deutschen Tageszeitungen. 2) Die Nischenspiele müssen wachsen. 3) Auch Triple-A-Spiele sollen endlich ohne Geballer auskommen. Heute zieht er in Teil 2 eine Bilanz. Welche Wünsche wurden erfüllt? Welche nicht? Und welche sind einfach aus der Zeit gefallen?

Bundesjustizministerium fordert Regulierung von Spieleplattformen

zeit.de am 25.08.2021 von Alexander Eydlin

Wir starren gebannt auf China, das die Online-Spielzeit für Kinder auf drei Stunden pro Woche einschränkt. Doch Deutschland will den Titel als Regulierungsweltmeister offensichtlich nicht völlig kampflos aufgeben. Mit Blick auf (oder unter dem Vorwand von) "Hatespeech" will das Bundesjustizministerium ein neues Regelwerk für Spieleplattformen schaffen. "Wo sich Millionen vor allem junge Menschen jeden Tag bewegen und miteinander kommunizieren, darf es keine blinden Flecken beim Schutz vor Straftaten geben", so Justizstaatssekretär Christian Kastrop. Der Sprecher des Verbands Game zweifelt dagegen die Digital-Kompetenzen der Behörden an.

The Witcher 4 ohne Geralt: Wie kann das überhaupt funktionieren?

playcentral.de am 09.08.2021 von Cynthia Weißflog

Der Wirbel um Cyberpunk 2077 hat sich noch nicht gelegt, da kommt CD Project schon mit dem nächsten Schockhammer: Witcher 4 wird nicht Witcher 4 heißen, weil Hexer Gerald definitiv nicht dabei sein wird. Elbennymphe Cynthia Weißflog (den Titel hat sie sich selbst ausgesucht) erklärt in ihrer Kolumne, warum ihr Gerald überhaupt nicht fehlen wird und wen sie stattdessen viel lieber als Protagonist:in spielen würde.

Wie Amazon alte Kolonialfantasien zum Videospiel macht

spiegel.de am 28.08.2021 von Dominik Schott

New World ist das erste Online-Rollenspiel von Amazon und es glänzt aktuell nur durch Verspätungen. Doch das Spiel taugt auch als Exempel, wie schwer es momentan ist, ein politisch korrektes Spiel zu entwickeln. New World spielt offiziell in einer Fantasywelt, aber alles im Spiel erinnert frappierend an das Nordamerika der frühen Kolonialzeit. Die Landschaften, die Kleidung und Waffen, auf dem Cover prangt ein spanischer Conquistador und eine Landkarte zeigte in einer frühen Spielversion sogar die Stadt Jamestown - die erste britische Siedlung des Kontinents. Was fehlt, sind die Ureinwohner. Offensichtlich will Amazon keinen Shitstorm riskieren, wenn die Ausrottung indigener Völker nachspielbar wäre. Genau das verdient einen Shitstorm, sagt Dom Schott!

A $400+ Million Gaming Project With No Release Date In Sight

techingaming.com am 19.08.2021

Über 400 Millionen Dollar und zehn Jahre Entwicklungszeit stecken in einem Spiel, von dem ihr vielleicht schon einmal gehört habt: Star Citizen. Der Artikel in englischer Sprache bringt euch auf den neuesten Stand zum Spiele-Mythos. Wie sieht die Alpha-Version aktuell aus, welche Deadlines wurden zuletzt verpasst, wie viel Geld ist im Pott? Darüber hinaus liefert euch der Text Hintergründe zu Entscheidungen der Designer, verschobene Schwerpunkte und die Abzocke mit teuren Raumschiffen. Falls ihr, wie ich, die Infohäppchen von Chris Roberts der letzten Monate und Jahre verpasst habt, findet ihr hier alles Wichtige in komprimierter Form.

Inside The Mind of Tim Schafer

gameinformer.com am 22.08.2021 von Ben Reeves

Die Lucasfilm Games der 80er Jahre wie Rescue on Fractalus waren für Tim Schafer eine echte Offenbarung. 1989 bewarb er sich bei seiner Traumfirma, die sich kurz darauf in LucasArts umbenennen sollten. Der Rest ist Geschichte! Und zwar eine spannende, die in dem englischsprachigen Artikel gespickt ist mit Original-Fotos und Scans - darunter sein Bewerbungsschreiben in Form eines Grafikadventures, ausgedruckt auf einem 8-Nadel-Drucker, und das dazugehörige Antwortschreiben von Lucasfilm. Weitere Stationen sind seine Zeit auf der Skywalker Ranch, seine Mitarbeit an Titeln wie Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle und Grim Fandango bis zur Gründung von Double Fine Adventures.

Hot For Pac-Man: Oui Magazine 1982

retrobitch.wordpress.com am 30.07.2021 von Cat DeSpira

Die Historikerin Cat DeSpira gräbt Kuriositäten der Pop-Kultur des 20. Jahrhunderts aus. Großartig und sehenswert sind ihre Schwarz-Weiß-Impressionen der Flipper-Spielhallen der 70er Jahre in den USA: Zurück ins Wunderland, 1972, die Pinball-Szene enthüllt (mit speziellem Gruß an GamersGlobal-User Labrador Nelson, der uns Anfang 2020 in einer grandiosen Galerie die rollenden Kugeln in Japan gezeigt hat). Ein entblößendes Zeitzeugnis aus dem Jahre 1982 liefert Cat nun in ihrem neuesten Artikel über Pac-Man. Das französische Erotikmagazin Qui aus dem Playboy Verlag verquirrlte das gelbe Fressmonster mit nackten Tatsachen und Rollerskates - mehr 80er geht gar nicht. Geschmacklos? Aber ja! Und gerade deswegen ein historisches Zeitzeugnis, das "menschliche Urinstinkte widerspiegelt, die ein großer Teil der Gamergeschichte sind", sagt Cat.

Computer von Eduscho

videospielgeschichten.de am 28.08.2021 von Christian Gehlen

"Auf dem turbulenten Markt für Heim-Computer bahnt sich eine Überraschung an: Die Bremer Kaffeefirma Eduscho erwägt, von Ende Mai an in den Eduscho-Filialen Computer zu verkaufen", meldete Der Spiegel in seiner Ausgabe vom 21.04.1985. Es handelte sich dabei um den Colour Personal Computer 464, bekannt als Schneider CPC. Damit beginnt ein aufregender Krimi um Markenpiraterie und Wirtschaftskriminalität! Anwalte werden eingeschaltet, darunter Günter Freiherr von Gravenreuth, der berühmt-berüchtigte Abmahnanwalt. Am Ende gab es den CPC 464 doch nie bei Eduscho zu kaufen. Eine kuriose Geschichte, die eigentlich verfilmt werden müsste.

Aus dem GG-Archiv: Der Free2Play-Nepp

gamersglobal.de am 19.07.2016 von Mick Schnelle

Mick Schnelle ist der beliebteste Texter auf GamersGlobal, wenn man dem Schnitt von 183 Kudos pro Inhalt glauben darf. Denn damit steht Mick mit weitem Abstand vor allen anderen Autoren. Doch Basis für diesen Ruhm ist nicht etwa Micks legendärer offener Brief an Christian Schmidt (eine Reaktion auf Christians noch legendärere Abrechnung über geistlose Spieletests im Spiegel 2011), der "nur" auf 244 Kudos kommt. Sondern sein Artikel über Free-2-Play-Spiele, der sagenhafte 7536 Kudos erhalten hat (Stand 3.9.21). Ein Werk von Clickbots oder historisches Zeitdokument? Entscheidet selbst!

Im Video: CGA Grafik - Doch nicht so schlimm wie du denkst!

youtube.com am 26.03.2016 von The 8-Bit-Guy

Die Geschichte der CGA-Grafik ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Viele von euch kennen sicher noch die vier CGA-Farben: Schwarz, Weiß, Cyan und Rosa. Eine grausame Komposition, die für potthässliche Spiele und einen auf alle Ewigkeit verdorbenen Ruf gesorgt hat. Was hat sich IBM bloß dabei gedacht? Eine ganze Menge! Mit dem passenden Monitor wird CGA-Grafik nämlich richtig hübsch. 16-farbig-hübsch, so dass selbst C64-Besitzer sich erstaunt die Augen reiben. Das Video ist die späte Wiedergutmachung zu Unrecht verurteilter Grafikkarten.

Interessante Hinweise auf Lesenswertes haben wir diesmal erhalten von den Lesetipp-Kollegen Johannes und Jürgen. Vielen Dank für euren Input! Habt ihr im Netz etwas gefunden, das die Community gelesen oder gesehen haben muss? Dann schickt eure Hinweise bitte per PN an das Lesetipp-Team, zu dem auch Necromanus und Q-Bert gehören.