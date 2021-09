Crysis Remastered Trilogy erscheint am 15. Oktober

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crysis Remastered ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie der Entwickler Crytek bekannt gegeben hat, erscheint die Crysis Remastered Trilogy am 15. Oktober für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One. Die PC-Fassung wird zeitexklusiv im Epic Games Store erhältlich sein, für Playstation 4 und Xbox One wird es neben Download- auch Retail-Fassungen geben, für die Switch wird die Modul-Version erst später erhältlich sein. Die PS5- und Xbox-Series-Besitzer unter euch können durch die Abwärtskompatibilität auch auf ihren Current-Gen-Konsolen spielen.

In dem Bundle enthalten sind neben dem bereits erschienenen und aufgehübschten ersten Teil der Crysis-Reihe (im Test, Note: 8.5) die Singleplayer-Kampagnen von Crysis 2 und Crysis 3. Neben einer deutlich verbesserten Performance verspricht Crytek eine überarbeitete Beleuchtung mit schöneren Schatten und Reflexionen, höher aufgelöste Texturen sowie grafische Verbesserungen bei Charakteren, Waffen und Umgebungen. In dem Vergleichsvideo unter dieser News könnt ihr euch ein eigenes Bild von den Fortschritten der Remastered-Fassungen machen. Auf Playstation 5 und Xbox Series X soll ein Gameplay mit 60 FPS bei einer dynamischen Auflösung zwischen 1080p und 4K möglich sein. Zu den PC-Anforderungen sowie Auflösung und Framerate auf Last-Gen-Konsolen und Xbox Series S liegen noch keine Informationen vor.

Die Crysis Remastered Trilogy wird 49,99 Euro kosten. Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered werden auch separat erhältlich sein zum Preis von jeweils 29,99 Euro.