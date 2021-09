Mein Genre ist besser als deines!

Teaser So vielfältig unser Lieblingshobby auch sein mag, so ausgeprägt sind Spieler-Vorlieben und Gründe für finanziellen Erfolg oder Versagen. Aber was macht Nischenspiele für euch aus?

Ein Großteil von euch denkt nicht in Schubladen oder Nischen, sondern gibt jedem Spiel eine Chance. Dagegen sagen 26 Prozent, dass oftmals das Gameplay einen Titel den Aufstieg in den Mainstream verwehren, wohingegen 24 Prozent die Thematik verantwortlich machen – Simulationen sind hier das naheliegende Beispiel. Fehlende Aktualität strafen hingegen nur 4 Prozent ab, ihr liebt eure Oldschool-Rollenspiele einfach.

Ich glaube nicht an Nischen, jedes Spiel kriegt eine Chance bei mir 45% Das Gameplay. Nicht jeder mag künstlerisch wertvollen Indie-Kram 26% Ihre Thematik. Simulationen sind eben nur etwas für Enthusiasten 24% Die Aktualität. Oldschool-RPGs haben ihre beste Zeit eben hinter sich 4% Der Schwierigkeitsgrad. Souslikes eigenen sich nunmal nicht für jeden 2%

Ursprüngliche Umfrage:Der Begriff "Nischengenre" wird gerne im negativen Sinne genutzt. Dabei muss es ja nichts Schlimmes sei, wenn eine bestimmte Art von Spiel das breite Spektrum der Konsumenten nur in kleinen Teilen anspricht. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Entweder bedienen sie sich unbeliebter Settings, verwenden veraltete Gameplay-Mechaniken oder sprechen nur Enthusiasten eines bestimmten Themas an – Simulationen beispielsweise.Nun stellt sich aber die Frage: Was genau macht eine Spielart eigentlich zum Nischengenre und ab wann darf man sie als solches bezeichnen? Oder gibt es fließende Grenzen? Diese Frage dürft ihr heute mit eurer Stimme beantworten!

Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen oder Dennis.