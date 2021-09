PM: Fünf Final Fantasy-Teile bald bei PlayStation Now – das erste Spiel gibt es schon diesen Monat (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Taucht in die faszinierenden Welten von Final Fantasy ein und erlebt einige der beliebtesten Abenteuer des Franchises noch einmal. Ab diesem Monat werden wir verschiedene Teile dieser beliebten RPG-Serie zu PlayStation Now hinzufügen. Los geht es mit Final Fantasy VII (dem Originalspiel!) am 7. September. Bis Januar 2022 werden wir jeden Monat ein weiteres Kapitel der Final Fantasy-Reihe zu PlayStation Now hinzufügen, sodass ihr diese Titel auf eurer PS4- oder PS5-Konsole herunterladen und streamen oder auf dem PC streamen könnt. Einen Überblick aller Spiele findet ihr unten.

Mako – die Entdeckung dieser natürlichen Ressource, die direkt aus der Lebenskraft des Planeten gewonnen wird, läutete eine neue Ära ein. Diese Energie ist nun für viele Menschen auf der ganzen Welt lebensnotwendig. Allerdings hat der Shin-Ra-Konzern die Mako-Produktion monopolisiert und damit die Weltherrschaft übernommen – ihr Einfluss reicht bis in die abgelegensten Regionen des Planeten.

Cloud, ein ehemaliges Mitglied der Shin-Ra-Militärorganisation SOLDAT, schließt sich der Anti-Shin-Ra-Widerstandsgruppe AVALANCHE an, obwohl er sich wenig für deren Motive interessiert. Bei einem der Versuche der Gruppe, den Konzern zu stoppen, erfahren sie von der Rückkehr von Sephiroth, Clouds Erzfeind, und dass der Planet durch sein Wiederauftauchen in noch größerer Gefahr ist, als alle angenommen hatten.

Es herrscht Krieg. Die Republik Galbadia, die unter dem Einfluss der Zauberin Edea steht, mobilisiert ihre größten Streitkräfte für den Kampf gegen die anderen Nationen der Welt. Squall und andere Mitglieder von SeeD, einer Elitesöldnertruppe, schließen sich mit Rinoa, einer Widerstandskämpferin, zusammen, um gegen die tyrannische Herrschaft von Galbadia zu kämpfen und Edea daran zu hindern, ihr wahres Ziel zu erreichen.

Auf dem Kontinent des Nebels, einem der vier großen Kontinente Gaias, ereignen sich seltsame Ereignisse. Das Königreich Alexandria, das von Königin Brane regiert wird, beginnt auf Befehl von Kuja, dem „Todesengel“ des Planeten Terra, mit der Invasion anderer Nationen. Ein zufälliges Aufeinandertreffen in Alexandria bringt Zidane, Vivi und Garnet zusammen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, auf der sie die Geheimnisse ihrer Vergangenheit sowie des Kristalls lüften und einen Ort finden, den sie ihr Zuhause nennen können.

Erlebt zwei der größten Rollenspiele ihrer Zeit, die erstmals auf der PS2 erschienen sind und für ihre bewegenden Geschichten, liebenswerten Charaktere und unvergesslichen Abenteuer gefeiert wurden.

In Final Fantasy X verschlägt es euch nach Spira – eine Welt, die von dem übernatürlichen Monster Sin terrorisiert wird. Der Tempel von Yevon lehrt, dass das Monster eine physische Manifestation der Sünden der Menschheit ist und dass es durch das Befolgen der Lehren des Tempels und durch Buße ausgelöscht werden kann. Yuna, eine junge Frau aus Besaid, ist ein Medium und begibt sich auf eine Pilgerreise, um diesen Schrecken zu beseitigen. Tidus, ein junger Mann aus einer anderen Welt, schließt sich ihr als Leibwächter an. Während sie durch Spira reisen, um die Welt zu retten, kommen die Geheimnisse rund um Sin ans Licht.

Begebt euch in eine Ära des Krieges in der Welt von Ivalice. Das kleine Königreich Dalmasca, das vom Archadianischen Imperium erobert wurde, liegt in Schutt und Asche. Prinzessin Ashe, die einzige Thronerbin, widmet sich dem Widerstand, um ihr Land zu befreien. Vaan, ein junger Mann, der seine Familie im Krieg verloren hat, träumt davon, frei durch die Lüfte zu fliegen. Begleitet diese ungewöhnlichen Verbündeten und ihre Gefährten im Kampf für die Freiheit und das gefallene Königreich auf ihrem heldenhaften Abenteuer zur Befreiung ihres Heimatlandes.