PM: Horizon Forbidden West jetzt vorbestellen: Collector‘s und Digital Deluxe Edition im Detail (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 auf PlayStation 4- und PlayStation 5-Konsolen! Voller Vorfreude konnten wir euch letzte Woche während der gamescom: Opening Night Live endlich das Erscheinungsdatum mitteilen und waren begeistert über eure Reaktionen darauf.

Vorbestellungen des Spiels sind jetzt weltweit möglich, weshalb wir ein paar Einzelheiten über die verschiedenen verfügbaren Editionen mit euch teilen wollen.

Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn an. Aloy, eine Maschinenjägerin, ist in den Westen gereist, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere Maschinen. Gemeinsam mit alten Freunden und neuen Gefährten muss sie dieses neue Grenzgebiet erkunden, um die Antworten zu finden, die sie zur Rettung des Lebens auf der Erde braucht.

Sehen wir uns jetzt einmal die Vorbestellungsoptionen an, die ihr für Horizon Forbidden West habt. Wenn ihr übrigens bei teilnehmenden Händlern (regionsabhängig) eine beliebige Edition (physisch oder digital) vorbestellt, erhaltet ihr das Nora-Legacy-Outfit und den Nora-Legacy-Speer, die ihr im Spiel verwenden könnt. Diese Gegenstände könnt ihr über den PlayStation Store einlösen.

Die Cross-Gen Digital Deluxe Edition ist exklusiv im PlayStation Store erhältlich, und ihr haltet zusätzlich zu Horizon Forbidden West die folgenden Inhalte:

Als Nächstes gibt es die Special Edition, ein großartiges SteelBook® mit einer physischen Disc-Version (ihr habt die Wahl zwischen der PS4- oder der PS5-Disc-Edition). Beide enthalten außerdem den digitalen Soundtrack (per Gutschein) sowie ein Mini-Artbook.

Ihr könnt die Special Edition hier vorbestellen.* Bitte beachtet, dass es davon nur eine limitierte Stückzahl gibt.

Lernt die Collector‘s Edition kennen! Randvoll mit besonderen Goodies gefüllt, ist diese Edition ein Muss für alle Spieler. Neben der digitalen Version des Spiels (mit der ihr sowohl die PlayStation 4- als auch die PlayStation 5 bekommt) erhaltet ihr Folgendes:

Ihr könnt die Collector‘s Edition hier vorbestellen*. Bitte beachtet, dass es davon nur eine limitierte Stückzahl gibt.

Und zu guter Letzt haben wir auch noch die Regalla Edition! Diese bedrohlichere Version der Collector‘s Edition enthält folgende Inhalte:

Ihr könnt die Collector‘s Edition hier vorbestellen*. Bitte beachtet, dass es davon nur eine limitierte Stückzahl gibt.

Wenn ihr ein Upgrade von PS4 auf PS5 durchführt, sind eure gespeicherten Spielstände zwischen den Konsolen übertragbar. Käufer der Digital Deluxe, Collector‘s oder Regalla Edition erhalten Zugriff sowohl auf die PlayStation 4- als auch die PlayStation 5-Version des Spiels.

Falls ihr weitere Fragen zur Vorbestellung des Spiels habt, schaut bitte im FAQ-Bereich hier nach!

Wir bei Guerrilla bedanken uns noch einmal für all eure Unterstützung und eure Begeisterung! In den kommenden Monaten könnt ihr euch auf mehr regelmäßige Updates über Horizon Forbidden West freuen.

Bleibt gesund und seid bereit, den Verbotenen Westen zu erkunden …

* Bestimmte Regionen schließen Nordamerika und Kanada aus

** Beachtet bitte, dass ihr für alle digitalen Downloads eine Internetverbindung und ein PSN-Konto benötigt, um auf die Inhalte zugreifen zu können.

*** Je nach Region kann es etwas dauern, bis physische Versionen des Spiels erscheinen. Informiert euch bitte bei eurem Einzelhändler vor Ort über Einzelheiten zu geplanten Produkten und Verfügbarkeit.