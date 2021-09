Playstation Showcase 2021 am 9. September ab 22 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sony hat in diesem Jahr auf eigene Präsentationen im Rahmen von E3 und gamescom verzichtet und stattdessen einzelne Titel in State of Plays (wie kürzlich zu Deathloop) näher vorgestellt. Jetzt hat das gespannte Warten aller Playstation-Fans ein Ende, denn das japanische Unternehmen lädt für nächsten Donnerstag, den 9. September, zum großen "Playstation Showcase 2021" ein. Ab 22 Uhr deutscher Zeit soll die circa 40-minütige Show, die ihr auf Twitch oder YouTube mitverfolgen könnt, einen "Blick auf die Zukunft von PS5" bieten.

Dabei wird es Aktuelles von den Playstation Studios sowie weiteren kleinen und großen Entwicklern geben, wobei Spieleveröffentlichungen bis zum Jahresende und darüber hinaus im Fokus stehen sollen. Zu erwarten sind unter anderem neue Informationen zum nächsten God of War oder zu Horizon - Forbidden West, das kürzlich einen Erscheinungstermin erhalten hat. Sony weist zudem daraufhin, dass es diesmal keine Neuigkeiten zur nächsten Generation von Playstation VR geben wird.