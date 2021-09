Cyberpunk 2077: Nextgen-Update nicht mehr 2021?

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cyberpunk 2077 ab 24,00 € bei Amazon.de kaufen.

Das für 2021 angekündigte Nextgen-Update für Cyberpunk 2077 (im Test, PC-Version-Note: 10, Lastgen-Note: 4.0) wird möglicherweise doch nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Dies legt ein Bericht von CD Projekt an Investoren nahe, in dem Michał Nowakowski (Senior Vice President Business Development) zu Wort kam. Er sagte, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe und daher einen Release der verbesserten Fassungen für Playstation 5 und Xbox Series X/S noch im Jahr 2021 nicht versprechen könne:

Das Ziel ist weiterhin, die Nextgen-Version von Cyberpunk 2077 später in diesem Jahr zu veröffentlichen. Gleichzeitig haben wir aber auch im Kopf, was wir im vergangenen Jahr gelernt haben, und vor dem Hintergrund, dass sich das Projekt nach wie vor in Entwicklung befindet, können wir nicht versprechen, dass sich der Zeitplan nicht noch einmal verändert.

Möglicherweise müssen sich Spieler also noch länger gedulden, bis sie sich auf einer der aktuellen Konsolen in das aufgehübschte Night City stürzen dürfen.

Im weiteren Verlauf kommt Nowakowski auch noch auf die verbesserte Fassung zu The Witcher 3 - Wild Hunt zu sprechen, die ebenfalls in diesem Jahr für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Auch für diese Version, die extern bei Entwickler Saber Interactive entsteht, könne man einen Release in 2021 nicht versprechen.