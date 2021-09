PM: UBISOFT+: EARLY ADOPTERS KÖNNEN GRÜNDERSTATUS ZUM ENDE DER MULTI-ACCESS BETA SICHERN (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,1.September2021–Ubisoft®gab heute bekannt,dass die Multiplattform-Access-BetadesAbo-ServicesUbisoft+auf weitere Länder ausgeweitet wird, bevor derMulti Access am 30. Septemberoffiziell startet.Im vergangenen Jahr brachte die Ubisoft+ Multi-Access Beta neue Veröffentlichungen und klassische Spiele aufStadiaund Amazon Luna, wodurchSpieler:innenneueSpieleentdecken konnten undplattformübergreifendes Engagementgefördert wurde.

Ubisoft+ Gründerprogramm

Bestehende und neueAbonnent:innen, die ihr Ubisoft-Konto bis zum 29. September mitStadiaoder Amazon Luna (je nach Verfügbarkeit in ihremLand) verknüpfen,erhaltendenGründerstatus undbehaltenden Multiplattform-Zugang zu ihrem aktuellen Abonnementpreis von 14,99€proMonat, auchnach dem Ende der Beta, solange ihr Abonnement unverändert bleibt*. Ab dem 30. Septemberkostet derMultiplattform-Zugang 17,99€imMonat.Für PC wirdUbisoft+ auch weiterhin für 14,99€monatlicherhältlich sein.

Multi-Access jetzt in mehr Ländern verfügbar

Ubisoft+ wirdMulti Accessjetzt aufStadiaumfolgendeLändererweitern:Spanien, Italien,Schweiz, Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Polen, Irland, Schweden, Belgien, Ungarn, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei und Niederlande.

Der plattformübergreifende Zugang des Ubisoft+-Abonnements ist in den USA bereits auf Amazon Luna für mehrere Geräte verfügbar, einschließlich AmazonFireTV (keine Einladungerforderlich),sowie fürStadiain denLändernUSA, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Es ist keinStadiaPro- oder Amazon Luna+-Abonnement erforderlich.

Ubisoft+ aufStadiabietet Premium Editionen**von kommenden Veröffentlichungen und beliebten Spielen aus dem Ubisoft-Katalog.Spieler:innenkönnen Ubisoft-Spiele auf allen Geräten genießen und von plattformübergreifenden Fortschritten für neue und kommende Titel wieAssassin'sCreedValhalla,FarCry 6, RidersRepublicund Rainbow SixExtractionprofitieren. Die wachsende Liste gibt es unter:ubisoftplus.com

Die neuesten Informationen zu Ubisoft+ und Ubisoft Spielen gibt es unter:https://news.ubisoft.com/de-de/

*Änderungen am Ubisoft+ Abonnement, wie z.B. Kündigung oder Planänderung, führen zum Verlust desGründerstatusund der Multi Access ist nur noch zum aktuellen Abonnementpreis erhältlich.

**Premium- oder Sondereditionen des Spiels (zum Beispiel: Ultimate/Gold/Deluxe Edition), die in Ubisoft+ aufgelistet werden, enthalten zumTeil nicht alle Premium-Inhalte. Das Angebot kann sich ändern. Ubisoft+ erfordert eine dauerhafte Internetverbindung zur Bestätigung des aktiven Abonnements

