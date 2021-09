PS Plus im September mit Hitman 2, Overcooked - All You Can Eat und mehr

PS4 PS5

Sony hat die neuen Playstation-Plus-Titel bekannt gegeben, die für alle Abonnenten im September ohne weitere Kosten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft verfügbar sind. Ab nächsten Dienstag, den 7. September, kämpft ihr auf PS5 in Overcooked - All You Can Eat (im GG-Spiele-Check) – auf Wunsch mit bis zu drei Freunden – gegen das Chaos in eurer Küche, schaltet auf PS4 als Agent 47 in Hitman 2 (im GG-Test, Note: 8.5) ahnungslose Opfer aus und geht in Predator - Hunting Grounds entweder als Predator oder Mitglied einer Elite-Einheit auf die gegenseitige Jagd.

Wenn ihr bisher beim August-Angebot noch nicht zugeschlagen habt, könnt ihr noch bis Montag, den 6. September, Hunter’s Arena - Legends (PS5/PS4), Plants vs. Zombies - Battle for Neighborville (PS4) und Tennis World Tour 2 (PS4) zu eurer Spielebibliothek hinzufügen.