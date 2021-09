PM: Neu im Xbox Game Pass: Final Fantasy XIII, The Artful Escape und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der große gamescom 2021 Xbox Stream ist vorbei und hat Dir jede Menge Highlights gezeigt, auf die Du Dich die nächsten Monate freuen kannst. Um Dir die Wartezeit zu verkürzen, wirf doch einen Blick auf die neusten Spiele, Updates, Perks und Quests, die Du bereits jetzt im September mit dem Xbox Game Pass erlebst. Freue Dich auf fantastische Titel wie Final Fantasy XIII, The Artful Escape und mehr!

2. September – Craftopia (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du betrittst eine kleine Insel voller Tiere, Ressourcen und ungeahnter Möglichkeiten. Wie Du Deinen Tag in Craftopia verbringst, liegt ganz bei Dir. Sammle Ressourcen, ernte Feldfrüchte, bekämpfe gefährliche Bosse, baue das Haus Deiner Träume oder erkunde die weitläufige Welt – Dein persönliches Abenteuer wartet!

2. September – Final Fantasy XIII (Konsole und PC)

Als der Aufprall zweier Welten den Schleier der Wahrheit lüftet, müssen sich die Menschen ihrem grausamen Schicksal stellen. Final Fantasy XIII ist eines der kultigsten Kapitel des beliebten Rollenspiel-Franchises von Square Enix. Schlüpfe in die Rolle der Heldin Lightning und betritt die futuristische Himmelsstadt Cocoon, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen, den Bewohner*innen der Stadt zu helfen und in rasanten Kämpfen feindliche Monster zu besiegen.

2. September – Signs of the Sojourner (Cloud, Konsole und PC)

Signs of the Sojourner ist ein erzählerisches Kartenspiel über die Verbindung zu anderen Menschen. Dein Deck ist Dein Charakter und reflektiert Deine Erfahrungen und Deine Beziehungen. Nach ihrem Tod übernimmst Du den Laden Deiner Mutter und bereist verschiedene Orte, um den Warenbestand aufzustocken. Auf Deinem Weg triffst Du auf lebensbejahende Geschichten, mitfühlende Charaktere und bezaubernde Überraschungen in einer Welt, der der Klimawandel schwer zu schaffen macht.

2. September – Surgeon Simulator 2 (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du schlüpfst allein oder online mit bis zu drei Freund*innen in Deinen OP-Kittel und stellst Dich den Herausforderungen dieser physikbasierten Chirurgie-Simulation! Mit einem wahnwitzigen Koop-Modus, hektischem Wettbewerb-Modus und einer spannenden Kampagne ist für jede Menge Abwechslung gesorgt. Und wenn Du eine Pause vom Operieren brauchst, baust Du Dir im stressfreien Sandkasten-Modus einfach den Operationssaal Deiner Träume.

7. September – Crown Trick (Konsole und PC)

[email protected] – Crown Trick ist ein wunderschön animiertes RPG-Adventure, in dem Du in die Rolle von Elle schlüpfst und Dich durch die Gefahren der Unterwelt schlägst. Betrete ein Labyrinth, welches sich bewegt, während Du Dich bewegst. Das Beherrschen der Elemente ist in dieser Welt der Schlüssel, um Gegner zu besiegen und die Geheimnisse der Unterwelt zu enthüllen. Plane Deine Züge strategisch, meistere verschiedenste Skills oder Waffen und sammle mächtige Familiare, um dem Labyrinth zu entkommen.

9. September – Breathedge (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Der Weltraum ist kalt, gefährlich und voller seltsamer Zufälle. In diesem ironischen, außerirdischen Survival-Titel schlüpfst Du in die Rolle eines einfachen Mannes, der eigentlich nur die Asche seines Großvaters zu seiner intergalaktischen Beerdigung bringen wollte. Doch plötzlich findest Du Dich im Zentrum einer intergalaktischen Verschwörung voller manövrierunfähiger Welträumfähren, Prinzessinnen und unsterblicher Hühnchen wieder.

9. September – Nuclear Throne (Konsole und PC)

[email protected] – Nuclear Throne ist ein postapokalyptischer Roguelike-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem Du Dir mithilfe mächtiger Waffen Deinen Weg durch ein zerstörtes Ödland kämpfst. Auf Deiner Reise sammelst Du Strahlung, um gezielte Mutationen Deines Körpers auszulösen – egal, ob neue Fähigkeiten oder sogar das Wachsen zusätzlicher Gliedmaßen. Auf Deiner beschwerlichen Reise zum Nuclear Throne kann jede neue Mutation den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

9. September – The Artful Escape (Konsole und PC)

[email protected] – Ein Teenie-Gitarrentalent geht auf eine bewusstseinserweiternde Reise, um seine Bühnenpersona zu inspirieren und sich dem Vermächtnis einer toten Folk-Legende zu stellen. Gestalte Deine eigene Kunstfigur – von den Science Fiction-Einflüssen Deiner Vorgeschichte bis hin zur Zierde Deiner Moonboots. Groove, schwebe und tanze durch das Multiversum. Durchquere klangvolle Landschaften – durch Deine Bewegungen komponiert – als wäre die Welt selbst ein Instrument.

Jetzt verfügbar – Quake (Cloud, Konsole und PC)

Der kultige First Person-Shooter Quake kehrt jetzt anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums zurück – und das besser als jemals zuvor! Quake hat nicht nur das Genre revolutioniert, jetzt erscheint das Game auch pünktlich zu seinem Re-Release mit technischen Verbesserungen direkt zum Veröffentlichungsdatum im Xbox Game Pass.

Jetzt verfügbar – Quake II (PC)

Setze Deine Reise im Science Fiction-Universum von Quake fort und rette die Menschheit. Zahlenmäßig völlig unterlegen, alleine und hinter feindlichen Linien beginnst Du Deine Mission, die Strogg zu zerstören und ihren Kommandeur auszuschalten – bevor ihre Flotte den Planeten Erde erreicht.

Jetzt verfügbar – Spiritfarer: Free Beverly Update

Mit dem Free Beverly Update erscheint das zweite kostenlose von drei geplanten Updates für Spiritfarer. Triff auf einen neuen Charakter, erkunde eine neue Storyline und befreunde Dich mit Beverly, einem entzückenden kleinen Eulengeist. Zusätzlich enthält das Update nützliche Erweiterungen wie neue Gebäude, neue Sammelgegenstände und weitere Anpassungen, die von der Community gewünscht wurden.

Jetzt verfügbar – State of Decay 2: Juggernaut Edition Homecoming Update

Du kehrst zurück nach Trumbull Valley, wo alles begann – denn die Originalkarte des ersten State of Decay wird Teil der State of Decay 2: Juggernaut Edition! In der neuen Version dieser kultigen Map erfahren Spieler*innen mehr über das Schicksal und die Entwicklungen dieses Gebietes, treffen auf neue Charaktere und folgen den Storylines einer weitgreifenden Handlung. Freue Dich außerdem auf sechs neue Stützpunkte, einzigartige Waffen sowie Outfits, die Du alle in Trumbull Valley finden kannst.

7. September – Microsoft Flight Simulator: World Update VI

Das World Update VI verleiht Mitteleuropa rund um Deutschland, Österreich und die Schweiz einen bisher ungekannten Detailreichtum. Freue Dich auf neue Flugszenerien, hochauflösende Karten, brandneue 3D-Städte und das historische deutsche Flugzeug JU-52. Informiere Dich über die weiteren Inhalte des Updates am besten hier.

8. September – Fallout 76: Fallout Worlds Update

Fallout Worlds fügt eine neue, ständig rotierende Liste von Public Worlds hinzu, die für alle Spieler*innen zu Verfügung stehen. Jede Welt bringt dabei ihre eigenen einzigartigen Herausforderungen mit – von einer herausfordernden Survival-Welt, bis hin zu einem echten Architekten-Paradies. Mehr zu den Fallout Worlds erfährst Du hier.

Jetzt verfügbar – Vorinstallation von Halo Infinite

Deine Reise als Spartan in Halo Infinite beginnt am 8. Dezember 2021 auf Konsole und PC. Für Mitglieder des Xbox Game Pass ist es bereits jetzt möglich, das Spiel zu installieren. So startest Du zum Release ganz ohne Verzögerung in das Halo-Abenteuer der nächsten Generation.

Die Xbox Game Pass Ultimate Perks werden im August so richtig sportlich! Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks. Vergiss außerdem nicht, Deinen Perk für Die Sims 4 bis zum 14. September einzulösen.

2. September – Apex Legends: Sarge Weapon Charm

Zeige Deinen Kontrahent*innen mit dem Sarge Weapon Charm aus welchem Holz Du geschnitzt bist! Dank EA Play kämpfst Du jetzt stilecht um Ruhm, Ehre und Style.

Jetzt verfügbar – Phantasy Star Online 2 New Genesis: Monatlicher September-Bonus für Mitglieder

Stürze Dich in das brandneue PSO2 New Genesis und erhalte einige nützliche Items, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen werden! Mit den 5 N-Half Scape Dolls belebst Du Dich in hitzigen Gefechten wieder und die 50 Photon Chunks helfen Dir, Waffen und Einheiten zu verstärken.

Es mag zwar schon September sein, doch Du hast noch eine Woche Zeit, die Quests aus dem August zu absolvieren. Schnapp Dir die Punkte und tausche sie gegen viele attraktive Boni wie Xbox-Geschenkkarten und mehr!

Hier findest Du einige Quests dieser Woche:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

So verlässt Forza Motorsport 7 den Xbox Game Pass am 15. September.

13. September:

15. September:

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.