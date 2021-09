PM: No Man’s Sky – „Frontiers“ bringt viele neue Inhalte (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo!

Zu unserem 5. Jubiläum auf PlayStation haben wir bereits das 17. Update mit dem Namen Frontiers angeteasert. Heute können wir euch endlich zeigen, woran wir so hart gearbeitet haben.

Es ist ein riesiges Update mit Fokus auf den Basenbau und wir werden neue Siedlungen auf Planeten vorstellen.

Einige Gruppen von Außerirdischen haben sich zusammengeschlossen, um planetare Siedlungen zu errichten. Diese kleinen Gemeinschaften voller Leben und Verheißungen sind jetzt auf allen bewohnten Planeten der Galaxien zu finden.

Reicht eure Management-Anmeldung ein, um ein Aufseher einer Siedlung zu werden. Ihr könnt sie umbenennen und die Führung über die Bürger dort übernehmen. Die Siedler werden euch bezüglich Stadtplanung, Finanzverwaltung, politische Entscheidungen und Konfliktlösung aufsuchen. Jede Siedlung wird übrigens prozedural generiert, mit einzigartigen Gebäuden, Nachbarschaftslayouts, Farbschemata und toller Innen- sowie Außendekoration.

Siedlungen ohne Regierung beginnen klein, bescheiden und mit einer spärlichen Bevölkerung. Auch gibt es nur wenige Gebäude, die über das Stadtzentrum verstreut sind. Stellt ihnen Ressourcen bereit, um neue Gebäude zu errichten und verwandelt eure marode Ansammlung von Wohnhäusern in eine blühende Stadt!

Das Siedlerleben ist nicht immer harmonisch! Als Aufseher werdet ihr gelegentlich aufgefordert, Meinungsverschiedenheiten zwischen Siedlern zu lösen. Faire und mitfühlende Urteile führen dabei zu glücklicheren Bürgern.

Baut euch eigene Basen mit einer riesigen Auswahl an neuen Basisteilen. Neue Bausätze aus Holz-, Stein- und Legierungsteilen schaffen eine enorme Vielfalt möglicher Gebäudeformen. Über 100 dekorative Teile schaffen völlig neue Möglichkeiten, Basen einen ganz persönlichen Charakter zu verleihen.

Dieses Community-Abenteuer überbringt ein anderes Gefühl als frühere Expeditionen. Reisende beginnen ihre Reise mit einem technologisch einzigartigen Raumschiff, das über eine fortschrittliche Wellenform-Engine und ein leistungsstarkes Frameshift-Katapult verfügt.

Interstellare Wolken haben sich im Weltraum angesammelt und bilden spektakuläre mehrfarbige Nebel, die den Weltraum schöner denn je machen.

Fast alle visuellen Effekte im Spiel wurden überarbeitet und verbessert. Waffen und Explosionen haben mehr Wumms und fügen den Kämpfen ein neues viszerales Element hinzu.

Wir führen nun eine sauberes, minimalistisches, kontextbezogenes HUD zum Platzieren, Skalieren, Drehen und Färben von Basisteilen ein. Dort seht ihr alle Gebäudeteile in einem einfach zu analysierenden Raster und habt so einen optimalen Überblick. Ihr werdet sehen, dass euch bisher so manches gar nicht aufgefallen ist! Jetzt lassen sich platzierte Basisteile aufnehmen und verschieben, Teile duplizieren oder unmögliche neue Strukturen im Free Place Modus bauen.

Bald werdet ihr wieder Ingame-Belohnungen für No Man’s Sky sammeln können, indem ihr Streamern dabei zuseht, wie sie es auf Twitch spielen.

Frontiers schafft einen weiteren großen Meilenstein in der Reise mit No Man’s Sky und wir freuen uns darauf, euch PlayStation Spieler auf der ganzen Welt bei euren Abenteuern in dem wachsenden Universum zu sehen.

Unsere Reise geht weiter.

Sean