Community-Projekt:"Danke, Community!"-Verlosung zum GG-Geburtstag [Upd]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letztes Update: Vielen Dank einmal wieder an die GG-Community! Aktuell sind über 100 Spielespenden eingegangen. Wer noch ein Spiel zur Verlosung beisteuern will, kann noch bis einschließlich Dienstag, den 14. September, eine PN an Sisko schicken. Zur Verlosung gibt es am 15. September dann eine eigene News auf GamersGlobal.

In zwei Wochen feiert GamerGlobal seinen 12. Geburtstag. Das ist aufgrund der immer noch schwierigen Zeiten und Umstände nicht selbstverständlich und nur dank des unermüdlichen Einsatzes der gesamten Redaktion und mit tatkräftiger Hilfe der Community möglich. Unsere User unterstützen die Seite inhaltlich mit vielfältigen eigenen Beiträgen sowie finanziell über ihre Abonnements, die Weihnachtsspendenaktion und die Finanzierung von Letsplays wie zum Beispiel Battle Brothers und Resident Evil Village.

Wir wollen das GG-Jubiläum auch dieses Jahr zum Anlass nehmen, um wieder eine "Danke, Community!"-Verlosung zu veranstalten. Die Idee dieses Projekts ist, dass wir uns als Community bei allen Mitgliedern für die kontinuierliche Unterstützung bedanken und eine Kleinigkeit zurückgeben wollen. Im letzten Jahr konnten wir so über 100 von der GG-Userschaft gespendete Spiele verschenken. Die Aktion richtet sich dabei an alle GG-Abonnenten (Premium bis Diamant), da wir zum einen gezielt die aktiven Unterstützer belohnen wollen und zum anderen das Alter im Falle von USK-18-Titeln einfacher überprüfen können. Wer noch kein Abonnent ist, kann sich übrigens das 3-Monats- sowie 12-Monats-Abonnement dank unseres Geburtstagsrabatts aktuell zum halben Preis sichern.

Um dieses von der Community organisierte Projekt verwirklichen zu können, ist natürlich wieder eure Unterstützung notwendig, da wir für die Verlosung auf Spielespenden von unseren Usern angewiesen sind. Wenn mindestens 30 Preise zusammenkommen, werden wir zum GamersGlobal-Geburtstag am 15. September über eine entsprechende News die Spiele unter allen interessierten Abonnenten verlosen.

Wer also einen nicht mehr benötigten Spiele-Key (Steam, GOG, Origin, ...) zum Beispiel aus einem Bundle übrig hat, schickt bitte bis spätestens 14. September eine private Nachricht (mit Spieletitel, Plattform, Store und Key) an GG-User Sisko (wer noch keine PN verschicken kann, schreibt bitte einen kurzen Kommentar unter die News). Dabei sind ein oder zwei bewusst ausgewählte Spiele, die ihr empfehlen oder über die ihr euch selbst freuen würdet, sinnvoller als zehn unbekannte Titel, die schon seit Jahren in eurem virtuellen Regal verstauben. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und bedanken uns an dieser Stelle schon einmal bei allen Spendern!

Dieser Beitrag wird in den kommenden Wochen immer wieder einmal hochgezogen. Fragen beziehungsweise Feedback könnt ihr gerne in den Kommentaren posten oder direkt per PN an Sisko richten.