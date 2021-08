asobu Indie Showcase mit nicht nur japanischen Indies am 1. September

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Gamescom ist zwar vorbei, auf Streams in denen neue Spiele vorgestellt werden müsst ihr dennoch nicht verzichten. Am morgigen 1. September um 14 Uhr wird der asobu Indie Showcase stattfinden. Asobu ist hierbei kein Entwickler oder Publisher, sondern das japanische Wort für Spielen und bezeichnet hier ein Kollektiv und Coworking-Space für japanische Independent-Entwickler.

Der Stream (in die News eingebettet) wird auf japanisch und englisch übertragen. Es soll mehr als 60 Titel nicht nur aus Japan zu sehen geben – inklusive einiger Überraschungen. Der Showcase leitet das japanische Indiegames-Festival Bitsummit ein, das am 2. und 3. September weitere Einblicke in die japanische Indie-Szene gibt, allerdings überwiegend auf japanisch.