PM: ANNO 1800: DÄCHER DER STADT DLC AB JETZT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 31. August 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass der letzte DLC in Season 3 von Anno 1800™„Dächer der Stadt“ ab sofort verfügbar ist. In Dächer der Stadt können Spielende ihre Inseln in der alten Welt mit hochragenden Wolkenkratzern versehen, neue Produktionsstätten errichten, ein neues Monument erbauen und vieles mehr.

Eine wachsende Bevölkerung braucht viel Wohnraum - und es gibt keinen besseren Weg, den Platz in der Stadt zu maximieren, als mit Wolkenkratzern in die Höhe zu bauen. Die Wolkenkratzer von Dächer der Stadt sind für Investoren und Ingenieure verfügbar und können auf bis zu fünf Stufen (bzw. drei für Ingenieure) aufgerüstet werden. Dabei erhöht jede Stufe die Höhe, die maximale Einwohnerzahl und die Anzahl der benötigten Bewohner je Haus.

Zum ersten Mal in können die Spieler:innen in Anno 1800 in die Höhe bauen und dabei ein modulares System nutzen, das viele Kombinationen zur individuellen Gestaltung ihrer Gebäude bietet. Dächer der Stadt führt auch das neue Turm-Monument ein, den Skyline Tower, der von einigen der berühmtesten Wolkenkratzer der Welt inspiriert ist. Weitere Details zu Wolkenkratzern gibt es in unserem dedizierten Blogpost.

Beim Bau und Ausbau von Wolkenkratzern müssen Spielende den Panoramaeffekt im Auge behalten, der die maximale Einwohnerzahl des Gebäudes erhöht, die Instandhaltungskosten senkt und zusätzliche Einwohner bringt - solange der betreffende Wolkenkratzer nicht von anderen Wolkenkratzern gleicher oder höherer Höhe umgeben ist.

Darüber hinaus wird neben Dächer der Stadt ein kostenloses Spiel-Update erhältlich sein, das sich auf Quality of Life-Verbesserugen, einen neuen Highscore-Bildschirm und ein Multi-Downgrade-Tool zur effektiveren Planung der Städte konzentriert.

Zusätzlich ist das Basisspiel von Anno 1800 ab sofort bis zum 6. September, 22 Uhr, kostenlos spielbar. Anno 1800 ist auf Ubisoft Connect und im Epic Games Store für Windows PC erhältlich.

Für weitere Informationen über Anno gibt es auf annogame.com

Hier geht es zur Anno Union: https://anno-union.com/de/

Aktuell finden im offiziellen Ubisoft Store die Digital gamescom Dealz statt. Bis zum 7. September 15:00 Uhr können viele Ubisoft-Spiele des digitalen PC-Sortiments mit bis zu 75 % Rabatt erworben werden. Stark rabattiert sind auch die verschiedenen Editionen von Anno 1800, für das am 31. August das neue DLC "Dächer der Stadt" erscheint.

Über Ubisoft Mainz

Die Teams von Ubisoft Mainz arbeiten an Ubisofts größten Blockbustern. Angesiedelt in einer historischen Stadt im Herzen von Deutschland entwickelt das Studio Spiele wie das gefeierte und Genre-Grenzen auslotende Anno 1800 und bereichert AAA Ko-Entwicklungsprojekte wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und das kommende Beyond Good And Evil 2 durch Jahrzehnte an Erfahrung. Mehr Informationen unter mainz.ubisoft.com.