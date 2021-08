PM: SEGA veröffentlicht Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! 2021 für iOS und Android (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

SEGA kündigt die weltweite Veröffentlichung des ultimativen Anime-Rhythmusspiels Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! an – rechtzeitig zum Geburtstag der virtuellen Sängerin

– Das kommende mobile Rhythmusspiel, das offiziell für eine weltweite Veröffentlichung im Jahr 2021 angekündigt wurde, wird die beliebtesten virtuellen Songs enthalten, die von Hatsune Miku und fünf Originalbands live performt werden, jede mit ihrem ganz eigenen Stil und Träumen. –

TOKYO, Japan – 31. August 2021 – SEGA und Entwickler Colorful Palette enthüllten heute die Pläne für die weltweite Veröffentlichung des mobilen Rhythmus- und Visual-Novel-Spiels mit virtuellen Live-Auftritten von Hatsune Miku und ihren virtuellen Freunden, genannt Hatsune Miku: COLORFUL STAGE!. Die heutigen Neuigkeiten kommen gerade rechtzeitig, um den Geburtstag der virtuellen Sängerin zu feiern. Hatsune Miku hat als beliebteste singende Synthesizer-Stimme, die in über 100.000 Liedern zu hören ist, Anerkennung gefunden und weltweit ausverkaufte 3D-Konzerte gegeben. Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! soll im Jahr 2021 weltweit für iOS- und Android-Geräte erscheinen. In Japan ist der Titel unter dem Namen „Project SEKAI COLORFUL STAGE! Feat. Hatsune Miku“, mit 5 Millionen Downloads bereits ein großer Erfolg.

Einen ersten Blick auf Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! gibt es in Form der neu veröffentlichten Trailer:

Ankündigungstrailer:

Video mit der Botschaft der Produzenten:

Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! ist ein Rhythmusspiel mit Hatsune Miku und ihren virtuellen Freunden, darunter virtuelle Sängerinnen wie Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO und MEIKO. Die Spieler und Spielerinnen werden 20 originelle Charaktere entdecken, die in fünf Bands aufgeteilt sind, von denen jede ihren eigenen Musikstil und ihre eigene Hintergrundgeschichte hat. Die größten Hits von Hatsune Miku, darunter „Tell Your World“ von kz, „Melt“ von ryo und „ROKI“ von Mikito-P sowie brandneue, für das Spiel produzierte Songs, werden im Spiel zu hören sein. Die Spieler klopfen zum Rhythmus und stellen sich Herausforderungen mit fünf verschiedenen Schwierigkeitsmodi für jeden Track, die alleine oder mit Freunden gespielt werden können. Durch das Sammeln von Belohnungen und Erfahrungspunkten für den Abschluss von Herausforderungen können die Spieler aufsteigen und zusätzliche Charakterkarten durch das Gacha-System freischalten. Zu den einzigartigen Features von Hatsune Miku: COLORFUL STAGE! können die Spieler an virtuellen Live-Auftritten ihrer Lieblingsbands im Spiel teilnehmen und sich mit der Community austauschen, an Online-Events teilnehmen und Belohnungen wie exklusive Briefmarken verdienen.

Shingo Kosuge, Produzent bei SEGA Games Co. sagte: „Ich war von Anfang an ein Fan von Hatsune Miku und habe das globale Phänomen des Wachstums ihrer Fangemeinde und Community beobachtet. Wir haben mit Hatsune Miku ein neues Erlebnis geschaffen, das sowohl ihren Fans als auch den Fans von Anime und japanischer Kultur die Möglichkeit bietet, sich mit ihrer Musik zu beschäftigen und sie zu erleben. Es wird spannend für uns sein zu beobachten, wie die Leute auf die musikalischen Darbietungen und die lustigen Gameplay-Herausforderungen reagieren, die wir erschaffen.“

Yuichiro Kondo, Produzent bei Colorful Palette, sagte: „Ich hoffe, dass das Spiel die riesige kulturelle Welt von Hatsune Miku und Virtual Singers einem neuen Publikum näherbringen wird. Wir freuen uns darauf, Hatsune Miku COLORFUL STAGE! mit euch zu spielen.“

Mehr Neuigkeiten gibt es auf den offiziellen Hatsune Miku: COLORFUL STAGE!-Kanälen:

