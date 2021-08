PM: NEO: The World Ends with MERCH (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

NEO: The World Ends with You ist wirklich etwas Besonderes.

Bei diesem Spiel handelt es sich nämlich nicht nur um ein exzellentes RPG mit super-befriedigendem Kampf, denkwürdigen Charakteren und packender Story, die euch in Atem hält. Es verströmt auch absolute Coolness.

Von der Mode über das Essen bis zu den Melodien, die euch mit den Zehen wackeln lassen, ist jedes Element dieses Spiels super-stylish. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, diesen besonderen Stil in den eigenen Alltag zu bringen…

Und das bringt uns (zugegebenermaßen nicht ganz unabsichtlich) zum Thema Merchandise. Das Spiel dient nämlich als Inspiration für zahllose Objekte - von Actionfiguren bis zu Kissen. Und diese Sachen sind alle richtig, richtig cool!

Wir lieben den NEO-Merch sehr, und deshalb dachten wir, dass wir euch mal ein paar unserer (bereits erhältlichen oder vorbestellbaren) Lieblingsstücke präsentieren sollten.

Wenn man als Spielcharakter in eine Actionfigur von BRING ARTS verwandelt wird, dann ist klar: Man hat es geschafft! Rindo Kanade ist der neueste Square Enix-Held, der auf diese Weise unsterblich wird, und er ist einer der bislang coolsten.

In NEO: The World Ends with You erlebt man den jungen Mann, wie er als Anführer der Wicked Twisters an Stärke und Selbstvertrauen gewinnt. Sein angeborener Sinn für Stil wird von dieser Figur dank einer unglaublichen Detailtreue perfekt eingefangen.

So wurden beispielsweise die Texturen und die Feinheiten seiner Kleidung - vom Mantel bis zur Hose - perfekt nach dem Vorbild im Spiel gestaltet. Er besitzt auch verschiedene Gelenke, so dass sich charakteristische Posen aus dem Spiel wunderbar nachstellen lassen.

Natürlich ist Rindo mehr als ein Mann der Tat. Er ist auch ein Denker, und diese Seite von ihm fängt die BRING ARTS-Figur in Form von drei Sprechblasen ein, die an der Figur angebracht werden können, um verschiedene Stimmungen auszudrücken.

Aber das war's noch nicht in puncto Individualisierung - "Rindude" verfügt auch über drei unterschiedliche Gesichtsausdrücke, mehrere Hände (inklusive einer mit einem Handy) und sogar Mantelteile, in deren Taschen Rindo seine Hände stecken kann.

Wenn ihr Rindo im Square Enix Store vorbestellt, bekommt ihr zudem einen feinen Bonus, und zwar einen Acryl-Ständer, auf dem sich das Logo von NEO: The World Ends with You befindet. Da sieht die Figur gleich nochmal so toll aus!

Okay, die hier ist wirklich sowas von cool!

Das Mathematik-Genie Minamimoto taucht sowohl in NEO: The World Ends with You als auch seinem Vorgänger auf. Und jetzt wird er auch noch zur Actionfigur von BRING ARTS!

Und zwar zu einer besonders tollen. Wie Rindo wurde Minamimoto auf Basis seines Auftritts im Spiel detailverliebt gestaltet - schaut euch nur mal die charakteristische Textur seines Mantels an.

Aber es ist nicht nur sein Aussehen, Minamotos selbstbewusste Persönlichkeit kommt ebenfalls voll durch. Er besitzt nicht nur drei Teile mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und mehrere Hände für unterschiedliche Posen (einschließlich seines legendären Schreis). Auch diese Figur wird mit einzigartigen Sprechblasen mit einigen sehr charakteristischen Sprüchen geliefert.

So wie bei der BRING ARTS-Figur von Rindo bekommt ihr als Vorbesteller im Square Enix Store einen zusätzlichen Acrylständer.

Hier ist Mr. Miau. Und zwar als Kissen!

Das Maskottchen der Shibuya-Marke Gatto Nero und unser aller Lieblingsplüschkamerad ziert mit seinem Gesicht dieses wirklich absurd süße Kissen.

Das Kissen besitzt die ideale Größe für die meisten Sofas und Stühle und schmückt mit seinem unverwechselbaren Design jedes Möbelstück, auf dem es zu liegen kommt. Und es weckt süße Erinnerungen an NEO: The World Ends with You und seinen Vorgänger, wann immer ihr euch zu ihm gesellt. Das Kissen kann jetzt vorbestellt werden und sollte am 12. November 2021 erscheinen.

Wenn man ein Spiel liebt, dann kann es manchmal wirklich schwer sein, sich für ein bestimmtes Stück Merchandise zu entscheiden. Mit diesem Spezialset, das vormals nur exklusiv in Japan und als Teil der Collector's Edition von NEO: The World Ends with You erhältlich war, umgeht ihr dieses Problem allerdings geschickt.

In dem Set befinden sich diverse Sachen, die vom neuen Spiel inspiriert wurden. Wahrscheinlich ist euch sofort die stabile Plattentasche aufgefallen - auf ihr befinden sich Graffiti und Botschaften, die den Fans des Spiels ziemlich bekannt vorkommen dürften.

Ebenfalls Teil des Sets ist ein niedlicher Mr. Miau-Beutel, der sich einfach an Kleidungsstücke oder Taschen anbringen lässt. Er hat die perfekte Größe, um Dinge wie Kopfhörer oder eure Lieblings-Pins unterzubringen. Wo wir gerade dabei sind…

Ja, das Set umfasst auch Pins. Und zwar zwei an der Zahl! Bei dem einen basiert das Design auf der Hauptfigur Rindo. Der andere ist ein Reaper-Pin mit eingeprägtem Muster.

Leider verleiht euch keiner der Pins psychische Kräfte, aber grämt euch nicht - wenigstens kommen sie in einer coolen "Kassettenhülle". Und die ist für sich genommen schon der Wahnsinn, oder?

Das erste The World Ends with You hatte einen unglaublichen Soundtrack, und deshalb erwarteten die Leute von der Fortsetzung natürlich Großes. Zum Glück wurden sie nicht enttäuscht!

Der Komponist des Originalspiels, Takeharu Ishimoto, hat sich erneut dieser Spielewelt angenommen und einen lebendigen, einprägsamen und fesselnden, also einfach absolut wundervollen Soundtrack abgeliefert.

Neben neuen Songs umfasst der Soundtrack auch neue Arrangements heißgeliebter Stücke des Originals, einschließlich "Twister" und "Calling". Sie alle befinden sich auf dieser umfangreichen Kompilation, die euch in die coolen Vibes von Shibuya UG abtauchen lässt, wann immer ihr wollt.

Herr Ishimoto hat sein beachtliches Talent auch beim neuen The World Ends with You-Anime spielen lassen, der 2021 auf Sendung gegangen ist.

Der komplette Soundtrack ist jetzt im Square Enix Store erhältlich und umfasst die gewaltige Zahl von 54 Stücken aus der Serie. Dazu gehören auch die Originalthemen "Calling -Animation OP ver.-" und "Twister - Animation OP ver.-" sowie das Endthema "Carpe Diem -TV size-".

Auch die Hintergrundmusik, die neu für die Animationsserie geschrieben wurde, bekommt ihr hier zu hören. Das hier ist wirklich eine großartige Kompilation extrem cooler Sounds, die einfach angehört werden müssen - ob ihr nun ein Fan des Originalspiels seid oder erst durch den Anime Bekanntschaft mit dieser Welt gemacht habt.

