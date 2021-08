PM: Apex Legends und Rainbow Six Siege werden Teil der Open Series der PS4-Turniere (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In unserem Bestreben, PlayStation zum besten Ort für Spieler zu machen, die ihr kompetitives Spielniveau verbessern wollen, haben wir Herausforderer aller Fähigkeitslevel in über 16.350 Turnieren in 70 Ländern und 8 Sprachen dazu eingeladen, gegeneinander anzutreten und unsere wetteifernde Community wachsen zu lassen. Mit dem Hinzufügen von Apex Legends und Rainbow Six Siege zur Open Series haben nun auch Fans von Ego-Shootern eine größere Auswahl an Optionen, wenn sie mit Freunden ein Team bilden möchten. Wir freuen uns, dass wir die Fans mit diesen beliebten Titeln, die im September zur Open Series der PS4-Turniere stoßen, weiterhin zum Spielen, Zuschauen und Lernen motivieren können.

Das Competition Center bietet aktuell 17 „Open Series“-Wettbewerbe in einem breiten Genre-Spektrum, sodass Spieler aller Niveaus sich und ihren Ruf verbessern sowie spannende Preise gewinnen können. Unser Team widmet sich auch in Zukunft dem Wachstum der Community durch weitere „Open Series“-Spiele. Aber sehen wir uns zuerst unsere Neuzugänge an.

Spielt eine von 18 Legenden, bereitet euch mit Freunden vor und überlebt in diesem innovativen Helden-Shooter-Spiel. Jedes Match startet auf dieselbe Art und Weise. Die Teams müssen einen Platz zum Landen auswählen und dann Waffen erbeuten. Der Kern der Strategie liegt darin, zu erkennen, wann ihr kämpfen oder – basierend auf eurer Gesundheit, Position und Ausrüstung – lieber fliehen solltet. Mit dem neuesten Update „Entstehung“ könnte der Zeitpunkt für Neulinge nicht besser sein, Apex Legends zu spielen und tonnenweise neue Inhalte zu entdecken, darunter neue Karten und kosmetische Objekte! Bildet ein Team mit Freunden und kämpft in den angepassten „Open Series“-Lobbys um den ersten Platz. Vielleicht werdet ihr durch den Wettkampf auch den einen oder anderen neuen Trick lernen. Übertrumpft Gegner durch Kills und in den Platzierungen einer der vier offenen Qualifikationen, um das monatliche Finale zu erreichen. Entdeckt neue Strategien oder stellt eure Koordinationsfähigkeiten unter Beweis, um größere Geldpreise zu gewinnen.

Meldet euch an und werdet am 1. September Teil der Action:https://playst.cc/3j8dGZF

Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt und Einwohner eines teilnahmeberechtigten Landes sein.*

Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Siehevollständige Regeln.

Schnappt euch eure Freunde und arbeitet zusammen, um eure Gegner zu überlisten, wenn Rainbow Six Siege Teil der PlayStation-Turniere wird. Bei diesen Wettbewerben treten zwei Teams à fünf Leute in TDM – Bombe gegeneinander an. Dabei müsst ihr eure Koop-, Zeitmanagement- und Kommunikationsfähigkeiten einsetzen, um Bomben zu entschärfen, bevor die Zeit abläuft. Das klappt natürlich nur, wenn euch das gegnerische Team nicht zuerst erwischt!Mehr als60 Operator stehen zur Auswahl, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, die ihr im Spiel unterschiedlich kombinieren könnt, um euch mit eurem Team perfekt zu ergänzen. Rainbow Six Siege erfasst auch Spielstatistiken. Analysiert eure Leistung, um euch zu verbessern und euch einen Ruf in der Community zu erarbeiten. Ihr könnt auf eurem Weg zum Ziel sogar Preise wie Designs, Avatare und Geld gewinnen. Erstellt noch heute euren Spielplan.

Registriert euch jetzt undspieltam 2. September:https://playst.cc/3gmajMX

Aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt und Einwohner eines teilnahmeberechtigten Landes sein.** Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Siehevollständige Regeln.

Besuchtcompete.playstation.com, um euch mit Spielern aus eurer kompetitiven Lieblingscommunity zu verbinden und mehr über das vollständige „Open Series“-Angebot in eurer Region zu erfahren.

