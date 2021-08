China beschränkt Online-Spielzeit von Kindern auf 3 Stunden pro Woche

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits seit 2019 gelten mit der Einführung eines neuen Jugendschutzgesetzes in China für minderjährige Spieler zeitliche Beschränkungen und Sperrstunden für ihr Gaming-Hobby. Damit erhofften sich die chinesischen Behörden, das Problem der Videospielsucht und schlechten Schulnoten bei den Kindern und Jugendlichen in den Griff bekommen zu können.

Nun wurde bekannt, dass diese Beschränkungen für Online-Games weiter verschärft werden. Künftig dürfen minderjährige Gamer in China nur noch am Wochenende (Freitag bis Sonntag) jeweils von 20 bis 21 Uhr online spielen, damit in Summe maximal 3 Stunden die Woche. Die Maßnahmen werden über bereits bestehende Mechanismen in chinesischen Online-Games wie Registrierung mit Personalausweis und Gesichtserkennung umgesetzt und überprüft.

Zuletzt sprachen die chinesischen Behörden in Bezug auf Online-Games von "geistigem Opium", das laut Ärzten und Lehrern "zu nachlassender Sehfähigkeit der Kinder, schlechteren Noten und mangelnder körperlichen Betätigung führe". Die Aktienkurse von Tencent, unter anderem Betreiber des MOBA-Games Honor of Kings mit bisher täglich 100 Millionen aktiven Spielern, und weiteren Firmen aus dem Online-Gaming-Bereich fielen nach der Bekanntgabe des neuen Gesetzes bereits spürbar.