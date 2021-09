Dead Space Remake: Infos und erste Szenen aus der Neuauflage [U.]

PC Xbox X PS5

Update:

Wie versprochen haben die Entwickler von EA Motive einen Stream abgehalten, in dem sie auf einige der Features von Dead Space Remake eingegangen sind. Demnach wurde die Entwicklung erst vor rund einem Jahr gestartet, weshalb auch die gezeigten wenigen Spielszenen noch nicht repräsentativ für das fertige Produkt sein sollen. Zum Einsatz kommt EAs hauseigene Frostbyte-Engine, als Grundlage nutze man die Original-Assets. Jedoch werden sie stark überarbeitet und mit modernen Post-Processing-Effekten, überarbeiteter Beleuchtung und mehr aufgewertet.

Hauptcharakter Isaac Clarke wird nun auch im ersten Teil sprechen, synchronisiert wird er von Gunner Wright, der bereits in den Nachfolgern seine Stimme lieh. Monologe soll es aber nicht geben, Isaac werde nur auf direkte Ansprache reagieren. In Sachen Gameplay wolle man weiterhin am Horror-Fokus festhalten, auch wenn das Kampfsystem überarbeitet wird. So kann man nun einzelne Fleischfetzen von den Knochen der Necromorphs abschießen, dafür sollen sich bestimmte Waffen besonders gut eignen.

Auch die Handlung werde sich am Original halten, aber auch kleine Veränderungen vornehmen. Wie genau diese aussehen, haben die Entwickler nicht durchblicken lassen. In der Schwerelosigkeit könnt ihr euch nun in 360 Grad bewegen, außerdem wird es auf der Ishimura laut EA Motive keinerlei Ladezeiten geben. Und zu guter Letzt: Mikrotransaktionen werden ebenfalls keinen Auftritt haben.

Nachholen könnt ihr den Stream auf https://www.twitch.tv/motivestudio.

Ursprüngliche News:

Im Juli 2021 hatte EA ein Remake des Horror-Titels Dead Space angekündigt. Außer einem kurzen Teaser gab es zu dem Spiel bisher aber nichts zu sehen. Das könnte sich im Laufe des heutigen Tages ändern, via Twitter wurde ein Livestream angekündigt, der einen "sehr frühen" Blick auf die Entwicklung von Dead Space Remake werfen soll. Ob wir auch schon ein paar Gameplay-Fetzen erwarten dürfen, ist noch nicht bekannt, ab heute um 19:00 Uhr werden wir schlauer sein. Dann wird der Livestream auf https://www.twitch.tv/motivestudio stattfinden.