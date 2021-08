PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE TRITT DER PLAYSTATION TOURNAMENTS OPEN SERIES BEI (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,30.August2021–Ubisoft®gab heutebekannt,dassTomClancy'sRainbow Six®Siegeab dem 1. September an derPlayStationTournamentsOpen Series teilnehmen wird. Die PlayStationTournamentsOpen Series hatSpieler:innenaus der ganzen Welt zusammengebracht, um sich in ihrenliebsten kompetitiven Spielenzu messen und dabei ihr kompetitives Spiel zu verbessern. Durch diese Partnerschaft setztUbisoftdieBemühungenfort, dieGrassroots-TurnierevonRainbow Six Siegeweiterzuentwickeln, die mit wöchentlichen und monatlichen Turnieren aufPlayStation 4Konsolenfür alle zugänglich sind.

PlayStation 4Rainbow Six SiegeSpieler:innenaus aller Welt haben jetzt die Möglichkeit, in wöchentlichen Online-Qualifikationsturnierenteilzunehmen:

Spieler:innenkönnen sichaufcompete.playstation.comregistrieren und um Titel und besondere Belohnungen wie Themen, Avatare, virtuelle Währung und Geldpreise kämpfen. Die besten Teams aus den wöchentlichen Qualifikationsturnieren treten in den monatlichen Finals gegeneinander an und haben die Chance auf zusätzliche Belohnungen.

Weitere Informationen zu den PlayStationTournamentsOpen Series, einschließlich Wettbewerbsdetails und Regeln,befinden sichhier.

Weitere Informationen zu Tom Clancy's Rainbow Six-E-Sports gibt es unter www.ubisoft.com/esports/rainbow-six/siege, sowie auf Twitter und Instagram.

Weitere Informationen zu Tom Clancy's Rainbow Six Siege gibt es unter: ubisoft.com/game/rainbow-six/siege

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 70 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.