PM: GROSSES FINALE DER GSA LEAGUE 2021 FEIERT REGIONALEN RAINBOW SIX SIEGE E-SPORT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,30.August2021–Das großeFinaleder derGSA League2021lädtdieses Wochenende die Rainbow Six Community und E-Sport Fans der DACH Region ein, um das Beste, was der deutsche Rainbow Six E-Sport zu bieten hat, zu feiern. Nach 14 hart umkämpften Spieltagen konnten sich die vier besten Teams für die Playoffs qualifizieren und träumen nun vom TiteldesGSA Champion 2021.Die Live-Übertragung des Online-Finales beginnt am3. Septemberum 15 Uhr auftwitch.tv/Rainbowsixde.Alle weiteren Infos zum Spielplan und dem generellen Ablauf gibt esunter@R6esportsDEauf Twitter.

Folgende Teams haben sich qualifiziert:

Sissi State Punks

Das junge Team aus Österreichkonnte sich früh als dominante Kraft in der GSA League2021etablierenund wurde zum Liebling der Fans.Lange lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf Rennen mit G2, konnten sich aber schließlich doch die Spitze erspielen. Ob sie diesen Trend auch im Finale aufrechterhalten können?

G2Esports

Der GSA Champion von 2020konnte sich diesesMalnur knapp für das Finale qualifizieren.Nach einem starken Start in die Season,ließ der Favorit jedoch ein wenig ab und konnte sich mit Mühen noch den 4. Platz erspielen. Im Finale haben sie nun die Chance, ihr Können erneut unter Beweis zu stellen.

GoSkilla

Im Gegensatz zu den anderen Teams hatGoSkillaeine wahre „RedemptionArc“ hinter sich. Der Start in die Season gestaltete sich ein wenig holprig, jedoch gab das Team zum Ende hin Vollgas undsieerspielten sich einen Platz unter den Top-Mannschaften.

Rogue

Ebenfalls eine alte und bekannte Größein der Siege E-Sports Landschaft, konnte sich auch Rogue solide einen Platz in den oberen Rängen erspielen. Nachdem sie in der ersten Season der GSA League im Finale geschlagen geben musste, haben sie nun die 2. Chance auf den Titel.

Doch die Teams sind nicht die einzigen, die etwas gewinnen können. In Zusammenarbeit mitSponsorMonster Notebook Gaming könnenZuschauer:innenüber das Wochenende einTulparGaming Notebookmit lebenslanger kostenloser Wartungaus Monsters RepertoirefürGamer:innenmit hohen Ansprüchengewinnen. DieseseinzigartigeModellwurdeexklusiv für die R6 Community mit einemRainbowSix Designerstellt.

Aufgrund der aktuellen Lage liegt höchste Priorität auf der Gesundheit der Teams, Spieler, Partner und leidenschaftlichen Zuschauer, daher wird das Finale als reines Online-Event stattfinden und live aus Hamburg übertragen. Dennoch werden Spielern und Zuschauern unvergessliche Tage und Momente mit einer spannenden Show und Eröffnungszeremonie geboten, die jedes E-Sport-Herz höherschlagenlassenwerden.

Mehr Informationenzu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es unterwww.rainbow6.ubisoft.comAlle Versionen von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es im Ubisoft Store unterhttps://store.ubi.com/de/rainbow-six-siege-all-games

Weitere Informationen sowie aktuelles zur GSA League 2021 gibt es auf GSA-League.gg oder in den sozialen Netzwerken untertwitter.com/RainbowSixDE,instagram.com/rainbowsixdesowie unter dem #R6GSA.

Über Monster Notebook

Monster Notebook ist eine der führenden Lifestyle-Marken für Gamer. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2005 mit Sitz in Istanbul von Ilhan Yilmaz, der auch CEO ist. Die Monster-Produktpalette reicht von leistungsstarken Laptops bis hin zu speziellem Gaming-Zubehör. Das grüne Monsterauge im Logo steht symbolisch für die Gamer-Community, die niemals schläft und immer bereit für neue Abenteuer ist. Monster ist Teil des globalen Gamer-Ökosystems und hat es sich zum Ziel gesetzt, weltweit neue Märkte zu durchdringen, in denen sie bekannt, aber bislang noch nicht vor Ort sind.