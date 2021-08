PM: UBISOFT PLAY FOR GOOD: CHARITY-LIVESTREAM ERSPIELT ÜBER 35.000 EURO FÜR FLUTOPFER (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 30. August 2021 – Im Rahmen der gamescom 2021 sammelten die deutschen Ubisoft-Studios (Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Mainz und Ubisoft Berlin) gemeinsam mit der Ubisoft Deutschland GmbH, Assemble Entertainment und Gaming Aid e.V. im Rahmen eines Charity-Livestreams unter dem Namen „Play for Good – Gaming hilft Flutopfern“ Spenden zu Gunsten der Flutopfer der Hochwasser-Katastrophe vom Juli 2021 in Deutschland. Insgesamt kommt die Initiative auf eine finale Spendensumme in Höhe von 35.362,47 €.

Moderiert durch Bastian Thun wurde das Programm des rund fünfstündigen Streams am 27. August mit einer Vielfalt von Talkrunden und Mehrspielerpartien zusammen mit Entwickler:innen der deutschen Ubisoft Studios und bekannten Content Creatorn wie ValleGaming, Radlerauge oder Writing Bull gefüllt. Ebenfalls Teil des Programmes war eine Vorstellung von gentlymads „Endzone – A World Apart“, welches von Assemble Entertainment vertrieben wird.

Der finale Spendenstand setzt sich aus Spenden der Zuschauenden in Höhe von insgesamt 7.862,47 €, einer Spende von Assemble Entertainment in Höhe von 2.500 € und einer Spende von Ubisoft von 25.000 € zusammen.

„Ich bin begeistert von der Hilfsbereitschaft unserer Fans und von der Games-Industrie sagt Benedikt Grindel, Managing Director der deutschen Ubisoft Studios. „Es ist großartig zu sehen, wie viele große und kleine Beiträge eingegangen sind. Wir freuen uns, als Ubisoft damit einen kleinen Beitrag zu leisten, der den Menschen in ihrer Notlage hilft. Mit Gaming Aid haben wir einen verlässlichen Partner, der dafür sorgt, dass das Geld dort ankommt, wo es dringend benötigt wird."

Das gesammelte Geld wird von Gaming Aid e.V. auf unterschiedliche Hilfsprojekte in den betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verteilt. Mehr Informationen zur Arbeit des Vereins befinden sich auf https://gaming-aid.de/.

Eine Aufzeichnung des gesamten Livestreams lässt sich als VOD auf dem Twitch

Kanal von Ubisoft Blue Byte (twitch.tv/ubisoftbluebyte) finden.