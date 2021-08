Shadow Tactics: Aiko's Choice erscheint im Dezember 2021

PC Linux

Via Pressemitteilung hat das deutsche Entwicklerstudio Mimimi Games den Release-Zeitraum für Shadow Tactics - Blades of the Shogun - Aiko's Choice etwas eingeschränkt. Demnach wird die Standalone-Erweiterung im Dezember 2021 auf dem PC erscheinen. Irgendwann um Weihnachten herum dürft ihr euch als über neue Umgebungen sowie drei Haupt- und ebenso viele kleinere Nebenmissionen freuen.

Passend zur Eingrenzung der Veröffentlichung hat Publisher Daedalic einen neue Gameplay-Trailer veröffentlicht. In diesem werden nicht nur Spielszenen in den frischen Setpieces gezeigt, auch die Charaktere aus Aiko's Choice werden euch nähergebracht. Zudem dürfen sich Kenner der Reihe über die Vorstellung einer bekannten Figur freuen. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.