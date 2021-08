Metroid Dread: Trailer liefert weitere Infos zu Story und Gameplay

Switch

Am 8. Oktober soll mit Metroid Dread ein weiterer Teil von Nintendos bekannter 2D-Actionadventure-Reihe rund um die intergalaktische Kopfgeldjägerin Samus Aran exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Zum fünften Hauptteil der bereits seit 1986 bestehenden Metroid-Reihe hat Nintendo nach der Ankündigung und einem ersten Trailer im Juni nun in der vergangenen Woche nachgelegt und ein weiteres Video veröffentlicht, welches ihr unter dieser News findet. Nach Aussage des Herstellers zeigt es "die bisher größte Bedrohung für Samus".

Wer sich völlig unbefangen in Samus' neues Abenteuer stürzen möchte, sollte den Trailer jedoch mit Vorsicht genießen, da ihr euch von einigen Szenen durchaus schon gespoilert fühlen könntet. Neben den inhaltlichen Sequenzen zeigt der Clip auch Szenen aus dem Gameplay des Titels. So sind unter anderem viele bekannte, aber auch einige neue Fähigkeiten von Samus Aran zu sehen, wie beispielsweise der Flash Shift, mit dem ihr am Boden und in der Luft augenblicklich eine festgelegte Entfernung zurücklegen könnt. Nintendo hat auf der eigenen Webseite den Trailer genauer erläutert und auch die gezeigten Fähigkeiten einzeln erklärt.