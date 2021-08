Wir verabschieden uns von Rita

Manche Nachrichten sind schwer zu überbringen und dann weiß man nicht, wie man es tun soll. Als Teil der Userschaft von GamersGlobal habt ihr in der Vergangenheit unseren Redaktionshund Rita auf zahlreichen Fotos sehen dürfen und auch in Podcasts und Videos mehr über sie erfahren. Schweren Herzens müssen wir euch hiermit mitteilen, dass sie am vergangenen Freitag überraschend aus unserem Leben gerissen wurde. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht weiter auf die näheren Umstände eingehen wollen und haltet sie mit uns in guter Erinnerung. Als lebensfrohe Hündin, die trotz ihre starken psychischen Vorbelastung ein schönes Leben bei Dennis, seiner Frau, Jörg und Hagen hatte.

An dieser Stelle sei außerdem so viel verraten, lange werden die Familie Hilla und die GamersGlobal-Redaktion nicht ohne Vierbeiner bleiben.