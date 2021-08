PM: [gamescom 2021] Goblinz Studio enthüllt zwei neuen Titel: Sandwalkers und Oaken + Trailer für Diluvian Winds und Terraformers (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Goblinz Studio enthüllt zwei neuen Titel bei den Gamescom Awesome Indies: Sandwalkers und Oaken – Exklusive Trailer für Diluvian Winds und Terraformers veröffentlicht

– Terraformers und Defend the Rook demos spielbar –

Deutschland – 30. August 2021 – Das unabhängige Entwicklungs- und Publishing-Studio Goblinz Studio hat heute neue Trailer für fünf ihrer kommenden Spiele veröffentlicht, inklusive zweier Neuankündigungen. Sandwalkers und Oaken wurden exklusiv während der Gamescom Awesome Indies Showcase, zusammen mit frischen Gameplay-Eindrücken für Diluvian Winds, angekündigt. Zudem wurde ein neuer Trailer für Terraformers enthüllt und Demos für Terraformers und Defend The Rook waren während der gamescom als Teil der in der Indie Arena Booth spielbar und können weiterhin auf Steam heruntergeladen werden.

Das frisch angekündigte Roguelike Adventure Sandwalkers ist ein großes Entwicklungsprojekt für Goblinz Studio – für das rundenbasierte Deck-Management-Roguelike Oaken zeichnet Laki Studio verantwortlich. Die Veröffentlichungsdaten beider Spiele werden noch bekannt gegeben. Mit den kommenden Titel von Goblinz Studio und den bereits verfügbaren Spielen, inklusive des Early Access Ressort-Aufbauspiels Snowtopia und des erst kürzlich veröffentlichten Dungeon-Defender-Hits Legend of Keepers , baut das Entwicklungs- und Publishing-Studio ein beeindruckendes Line-Up aus Taktik- und Management-Spielen für PC und Switch auf.

Sandwalkers – Erscheinungsdatum TBA (PC, Switch)

Sandwalkers ist ein rundenbasiertes Roguelike-Erkundungsspiel, das von Goblinz Studio entwickelt und gepublished wird. Spielerinnen und Spieler erstellen und leiten ihre Karawane durch sich stetig verändernde Landschaften und gefährliches Wetter-Chaos. Nur, wenn sie sich unzähligen Gefahren stellen, können sie das von Monstern und Piraten befallene Land beanspruchen und eine neue Zuflucht erreichten.

Setzt Sandwalkers auf eure Steam-Wunschliste

Oaken – Erscheinungsdatum TBA (PC, Switch)

Oaken ist ein rundenbasierter Roguelike-Titel, mit Fokus auf Deck-Management und taktische Kämpfe Mit 3D-Figuren auf einem Hexfeld, der von Laki Studio entwickelt wird. Spielerinnen und Spieler erkunden eine mystische, von Geistern bewohnte Welt, Sammeln mächtige Artefakte, Verbündete und Skills und verbessern diese, um den Oak-Song wiederherzustellen. Die Reise ist bei jedem Mal anders, mit einer Vielzahl an Leveln, Karten und Events, die es zu entdecken gilt.

Setzt Oaken auf eure Steam-Wunschliste

Diluvian Winds – Erscheinungsdatum TBA (PC, Switch)

Diluvian Winds ist ein erzählerisches 2D-Management-Spiel in Semi-Echtzeit vom Entwicklungsstudio Alambik Studio, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner von steigenden Wassermassen bedrängt werden. Übernehmt die Kontrolle über einen Wächter, der sich weigert seinen Leuchtturm zu verlassen und von dort den Exodus betrachtet. Um zu überleben müssen Spielerinnen und Spieler entscheiden, ob sie hilfsbedürftige Reisende aufnehmen.

Setzt Diluvian Winds auf eure Steam-Wunschliste

Terraformers – Erscheinungsdatum TBA (PC, Switch)

Terraformers , vom Entwicklungsstudio Asteroid Lab, ist ein umfangreiches Koloniebau- und Ressourcen-Management-Spiel. Erkundet den roten Planeten, baut spektakuläre Städte und macht den Mars mit ehrgeizigen Projekten bewohnbar. Das Entwicklungsteam hofft, dass ihr Spiel die Menschheit dazu inspirieren wird, zu einer interplanetaren Spezies zu werden.

Setzt Terraformers auf eure Steam-Wunschliste

Defend The Rook – Erscheinungsdatum TBA (PC, Switch)

In Defend the Rook, dem taktischen Roguelike-Brettspiel mit Tower-Defense-Elementen vom Entwicklungsstudio One Up Plus, müsst ihr einfallenden Horden besiegen um zu überleben und das Land zu verteidigen. Das Spiel besticht durch taktische Kämpfe, mit der zusätzlichen Herausforderung, Türme zu bauen und zugleich gegnerische Horden abzuwehren.

Setzt Defend the Rook auf eure Steam-Wunschliste

Seht das komplette Repertoire auf der offiziellen Goblinz Studio Webseite an. Folgt Goblinz Studio auf Twitter um keine Updates zu verpassen.

Sandwalkers

