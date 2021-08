PM: Aeon Drive – Speedrunning-Plattformer erscheint am 30. September für PC, PS 4, PS5, Xbox One, Xbox X/S und Nintendo Switch (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Cyberpunk-Speedrunning-Plattformer Aeon Drive wird am 30. September auf den Markt kommen – und das auch für Next-Gen-Plattformen!

30. August 2021 – Entwickler 2Awesome Studio und Publisher CRITICAL REFLEX haben heute den Veröffentlichungstermin für ihr kommendes Action-Plattformer-Spiel Aeon Drive bekannt gegeben. Es erscheint am 30. September 2021 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox X/S und Nintendo Switch.

In Aeon Drive, einem Cyberpunk-Plattformer mit Speedrunning-Elementen, schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Jackelyne, einer Space Rangerin, die verzweifelt nach Hause will. Bewaffnet mit ihrem Power-Schwert und ihrem Teleportationsdolch muss Jackelyne alle Antriebskerne finden, um ihr Schiff zu reparieren – und um die Stadt vor dem drohenden Untergang zu retten.

Jackelyne kann durch viele Bereiche der neonbeleuchteten Stadt sprinten und rasen und dabei ihre Fähigkeiten zur Zeit- und Raumveränderung einsetzen, um weiterzukommen.

Aeon Drive wird zwei separate Spielmodi bieten: Der Story-Modus kann alleine oder im lokalen/online Koop-Modus mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern gespielt werden. Kompetitives PvP kann ebenfalls mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern lokal und online gespielt werden.

Für einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil kann man die Discord-Integration und die globalen Ranglisten nutzen, um sich mit Spielerinnen und Spielern aus der ganzen Welt zu messen. Im Streaming-Modus kann man zudem seinem Publikum zeigen, wer die wahre Geschwindigkeitskönigin von Neo Barcelona ist!

Die Protagonistin von Aeon Drive wird von der Schauspielerin Kira Buckland gesprochen, die vor allem für ihre Rollen als 2B in Nier: Automata, Reimi Sugimoto in JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Trucy Wright in der Ace Attorney-Reihe und Hiyoko Saionji in der Danganronpa-Serie bekannt ist.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf Steam – noch mehr Updates zu Aeon Drive bekommt man zudem via Twitter!

Über 2Awesome Studio

2Awesome Studio ist ein unabhängiges Spielentwicklungsstudio und ein Indie-Publisher, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Realität durch die Entwicklung von Videospielen mit neuen und süchtig machenden Mechanismen zu veredeln und Spiele zu finden, die unbedingt eine Veröffentlichung verdienen.

Über CRITICAL REFLEX

CRITICAL REFLEX ist ein Indie-Game-Publishing-Label mit einer Mission: Tolle Spiele zu finden, dafür zu sorgen, dass diese Spiele bei der Veröffentlichung im Bestzustand sind und sie dann so vielen Spielefans wie möglich zugänglich zu machen. Mitglieder des Teams haben an vielen erfolgreichen Indie-Projekten mitgewirkt, ein Dutzend Crowdfunding-Firmen gegründet und haben sich jetzt zusammengetan, um Spiele zu veröffentlichen, die sie lieben!