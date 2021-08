Aeon Drive: Speedrunning-Plattformer erscheint am 30. September

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Entwickler 2Awesome Studio und Publisher Critical Reflex bekannt gegeben haben, wird der Plattformer Aeon Drive am 30. September erscheinen. Bei den Systemen, auf denen ihr euch in die pixeligen 2D-Welten stürzen dürft, habt ihr die volle Auswahl. Bedient werden PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

In Aeon Drive müsst ihr durch eine bunte Neon-Stadt rennen und könnt dabei durch die Fähigkeiten Raum und Zeit verändern. Möglich ist das entweder alleine oder im Koop-Modus, der sowohl online als auch lokal funktioniert. Mögt ihr es kompetitiver, gibt es auch einen PVP-Modus.