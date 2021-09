Remedy kündigt Alan Wake Remastered an

PC 360

Remedy Entertainment hat soeben Alan Wake Remastered angekündigt. Die überarbeitete Auflage des Action-Titels Alan Wake (im PC-Test, Note 8.5) wird überarbeitete Grafiken in 4K-Auflösung bieten und die beiden DLC-Inhalte The Signal und The Writer umfassen. Beide Erweiterungen setzen den Plot um den Schriftsteller Alan Wake fort, der eigentlich im Urlaub mit seiner Frau Bright Falls seine Schreibblockade überwinden wollte – allerdings erwacht er nach einem Filmriss und muss seine Frau vor einer finsteren Kraft retten, die in Zusammenhang mit einer Horrorgeschichte steht, die er in der Zeit geschrieben haben muss, an die er sich nicht erinnern kann.

Spielerisch erkundet ihr im episodisch aufgeteilten Action-Spiel die Stadt Bright Falls samt deren Umland und bekämpft mit Schusswaffen in Schatten gehüllte Feinde, die ihr zunächst mit Wakes Taschenlampe oder Magnesium-Fackeln verwundbar machen müsst.

Die Ankündigung erfolgt über einen offenen Brief von Remedys Hausautor Sam Lake auf der Fanseite für Remedy-Spiele The Sudden Stop. The Sudden Stop ist innerhalb des Spiel-Universums der Titel des letzten Romans, den Wake vor seiner Blockade schrieb. Im Laufe der Story könnt ihr zwei Seiten aus dem Roman finden, die deutliche Max Payne-Vibes versprühen.

Alan Wake Remastered erscheint noch im Herbst 2021 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Da die Neuauflage von Epic Games Publishing herausgeben wird, erscheint die PC-Fassung nur im Epic Games Store.