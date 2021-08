Darauf freut sich die Redaktion im... September 2021

Der Wüstenplanet ist allgegenwärtig

Teaser Die Redaktion weiß ganz genau, worauf sie sich im September freut, und das ist die Rückkehr einer klassischen Fimlizenz. Im Spielesektor stehen hingegen Zeitschleifen und mehr auf der Liste.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich habe nur noch wenige Tage, um die restlichen Folgen vonanzusehen, bevor im September Staffel 11 nun auch in Deutschland erscheint. Da ich in Folge 3 von Staffel 5 bin, fehlen mir nur noch 6 mal 24 minus 3 ist gleich 141 Folgen, zu je 20 Minuten, kein Problem! Vor allem aber hoffe ich sehr, dass ich im September sowohl den neuen James-Bond-Filme(Kinostart 30.9.) als auch in bereits zwei Wochenauf der großen Leinwand erleben kann. Duuuuuuuune!!![SPIELE/BRETTSPIELE] So richtig wahnsinnig freue ich mich auf keinen neuen Titel im September, aberundwerden sicher über meinen Bildschirm flimmern. Wie lange und intensiv? Schau'n mer mal.[SONSTIGES] Nachdem wir schweren Herzens das Grillfest auch im Jahr 2021 ausfallen lassen, und nachdem ich immer noch nicht nach Japan kann, ist der September ungewohnt leer. Wie gut, dass wir am 15.9. unser zwölfjähriges Jubiläum feiern und in der 2. Septemberhälfte eine größere Veränderung auf der Website planen, so wird mir nicht langweilig. Ein Kurztrip nach Irland mit einem alten Freund steht im Bereich des Möglichen, aber das wäre dann recht spontan und Ende September. Mal sehen, ob man dann überhaupt noch dahinreisen kann (#thankyoucovid).[FILME/SERIEN] Ich bin ja immer noch skeptisch, obwirklich im September in die Kinos kommt. Schließlich wurde der neuebereits so oft verschoben, dass es fast schon lächerlich ist. Aber gut, im Zweifel für den Angeklagten und ansehen werde ich ihn sicherlich. Ansonsten kitzelt jetzt nicht akut meinen Sehnerv, auch wenn ich viel von so einem seltsamen Wüstenplaneten lese hier...[SPIELE/BRETTSPIELE] Nach meiner Preview bin ich umso heißer aufund freue mich schon, alle Visionäre an einem Tag abzumurksen. Die Leute bei Arkane wissen einfach, wie man gute Spiele macht und das Gameplay in der Release-Version einige Wochen vor der Veröffentlichung lief schon angenehm rund. Für den Nostalgiekick zwischendurch dürftegenau das Richtige sein. Doch für mich der wirklich heimliche Star im September ist. Ein spielbarer Pixar-Film? Count me in![SONSTIGES] Aufmerksame Podcasthörer wissen bereits, dass es für mich Mitte September ein paar Tage nach Italien geht. Das ist auch dringend nötig, was nicht zuletzt an einem Verlustfall in der Familie liegt, wie aufmerksame News-Leser wissen. Doch auch hier gibt es frohe Nachrichten, beim Tippen dieser Zeilen dauert es so gar nicht mehr lange, bis ein neuer Vierbeiner im Hause Hilla einzieht. Das ging alles sehr schnell, musste aber sein. Nein, die Entscheidung war nicht überstürzt und absolut nötig für meine Frau und mich.

[FILME/SERIEN] Endlich gibt es neue Folge von Sex Education bei Netflix! Normalerweise war ich ja gewohnt, dass Anfang des Jahres eine neue Staffel beginnt, aber diese komische Pandemie hat alles über den Haufen geworfen. Ich liebe die Story um den Teenagersohn einer Sex-Therapeutin, der Mitschülern Tipps über Koitus und Co. gibt. Ein wenig zögere ich ja noch, was den neuen Dune-Film angeht. Der Trailer war mir irgendwie zuviel von allem. Aber die Darstellerriege und Denis Villeneuve verheißen ja eigentlich nichts Schlechtes... Und dann bin ich natürlich gespannt, ob James Bond 007: Keine Zeit zu sterben wirklich und tatsächlich ins Kino kommt!



[SPIELE/BRETTSPIELE] Hachja, Spiele. Ich habe in der internetlosen Zeit Disco Eylsium (fantastisch!) und Tell Me Why (sehr gut) beendet und probiere mich gerade an Hades (macht süchtig). Brauche ich da was Neues? Closed Hands, ein Story-Adventure über einen Terroranschlag sieht interessant aus. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das glatt einem allseits beliebten Spielemagazin als Test angedeihen. Interessant ist bestimmt auch Life is Strange - True Colors, das diesmal nicht von Dontnod stammt.



[SONSTIGES] Das Internet ist wieder da! Und im September stehen gleich zwei Wochenenden mit meiner Freundin an. Einmal treffe ich mich mit ihr und anderen Freunden bei mir um die Ecke in Königswinter, Ende September geht es dann für ein verlängertes Wochenende nach Hamburg. Bei dem Trip könnten wir dann bestimmt Local Valley, das neue Album von José González, hören. Apropos Musik: Am 15. September bin ich auf dem ersten Konzert seit Dezember 2019: Niels Frevert kommt nach Köln!

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Mich erschreckt beim Blick auf die Serienstartliste im September nicht zuletzt, dassinzwischen in Staffel 32 angekommen sind. Nach Staffel 13 oder 14 bin ich ausgestiegen. Jeder Versuch der Rückkehr durch den Kinofilm oder einzelne neue Episoden habe ich bereut und mich gefragt, weshalb ich die Serie nicht einfach in positiver Erinnerung behalten habe. Aber genug von TV-Serien, die ich eh nicht schauen will. Ich habe mir letztlich doch die Komplettbox vongekauft. Dazu gekommen bin ich zwar noch nicht, aber ich hoffe, dass sich das im Laufe des September ändern wird und ich die noch nicht geschauten Staffeln, so schaue ich Serien einfach am liebsten, bingen kann. Ansonsten hole ich ein paar Filme nach, unter anderem. Außerdem gebe ich mir aktuell wieder. Ich liebe diese leider nur 12 Episoden kurze Serie einfach extrem![SPIELE/BRETTSPIELE] Im Spielesektor habe ich zwei klare Favoriten. Der oberste ist ganz klar. Sehr interessiert war ich schon vorher am Spiel, immerhin hatte ich insbesondere mit den beiden-Teilen viel Spaß. Vor allem aber hat mich das Hands-on Ende August zusätzlich angefixt, statt mich zu ernüchtern. Das wird auf jeden Fall gut, vielleicht sogar großartig. Fast genauso sehr freue ich mich auf, das ich für GG testen werde. Ich mag diese Art von Spielen ja eh (und bin froh, dass Square Enix den zeitversetzen Episoden-Release eingestampft hat), aber mich sprechen tatsächlich einfach Setting und Thematik sehr an. Gespannt bin ich derweil besonders, wie gut die erstmals in der Reihe verfügbare deutsche Sprachausgabe gelungen ist. Zu guter Letzt möchte ich nochnennen. Ist tatsächlich mehr ein Bauchgefühl, zumal die Spiele unter Koch Medias Ravenscourt-Label mich bislang recht kalt gelassen haben. Aber dem Ding traue ich zu, dass dabei ein ziemlicher Geheimtipp herauskommen könnte.[SONSTIGES] Nach dem guten Start des FC in die aktuelle Bundesliga-Saison freue ich mich nicht zuletzt auf die kommenden Partien. Zum Größenwahn neige ich zwar so oder so nicht und gehe nach gerade mal drei Spielen gewiss nicht davon aus, dass es am Ende um einen Platz für die internationalen Wettbewerbe gehen wird. Aber, obgleich ich das mit diesem Kader nicht für möglich gehalten hätte, spielen wir bislang einfach einen ganz anderen Fußball als letztes Jahr. Da muss man einfach zuversichtlich sein, dass wir dieses Jahr mal ausnahmsweise vielleicht nicht bloß gegen den Abstieg spielen.[FILME/SERIEN] Auch wenn ichnur mäßig gut fand, istunbestreitbar ein interessanter Filmemacher und bin ich sehr gespannt, ob es ihm gelingt die Faszination von, von der Jörg immer schwärmt, auf die Leinwand zu projizieren. Ansonsten springen mich keine Film- und Serienstarts so an, dass ich direkt Vorfreude entwickle, daher scheint mir die Zeit reif, die Blu-Rays vonzu importieren, der momentan aktuellste Staffel der Anime-Serie des seit 1987 laufenden durchgeknallten Mangas. Mit jeder Staffel wechseln Jahr, Setting und Personal und Golden Wind verspricht absurde Action mit Mafiosi mit seltsam spezifischen Superkräften im Italien des Jahres 2001.[SPIELE/BRETTSPIELE] Zusammen mit meiner Partnerin freue ich mich sehr darauf, im September ausführlichzu zocken. Im chaotische Koop-Spiel im Stile vonundschlüpfen zwei Spieler ins Federkleid von Kiwi-Vögeln, die in einer Poststation arbeiten: Da werden je nach Level unter Zeitdruck Briefe und Pakete mithilfe eines Oktopusses sortiert oder Tonbandnachrichten in Briefe verwandelt, indem die Vögel wie bei einem Erpresserbrief ausgeschnittene Wortschnipsel zusammenkleben. Nun schreibe ich nun zum dritten Mal, dass ich mich auf den Mix ausund Pseudo-Pixar-Film freue, der daheißt und hoffentlich muss ich diese Zeilen nicht schon wieder vor Erscheinen dieses Beitrags löschen, weil das Ding schon wieder verschoben wird. Bei Kena freue ich mich in jedem Fall auf den Soundtrack vom Künstler, den ich für sein äußerst stimmiges Remix-Album zum Soundtrack vonkenne.[SONSTIGES] Ich freue mich auf einen etwas längeren Urlaub direkt zu Beginn des Septembers. In der Zeit werde ich unter anderem weiter inschmökern. Die Anthologie kann mit einer sehr guten Durchschnittsgüte der Geschichten glänzen, in denen in historischen Settings oder klassichen Fantasy-Szenarien mit Schwertern und Magie Monster des kosmischen Horrors einbrechen, die entweder direkt vonstammen oder im selben Geiste entworfen wurden. Außerdem reizt es mich zur Einstimmung auf den-Film erstmals den ersten Roman aus dem Zyklus um den Wüstenplaneten vonzu lesen.[FILME/SERIEN] Es ist lange her, dass ich von einem spannenden Kino-Monat schreiben konnte, Corona sei Dank. Doch genau solch ein Monat erwartet mich im September. Am meisten bin ich aufvongespannt. Ich liebe die Bücher, Regisseur und Cast sind klasse und die bisherigen Trailer sahen fett aus. Außerdem will ich unbedingtauf der großen Leinwand sehen. Und soll der neue-Streifennicht auch endlich im September im Kino landen?![SPIELE/BRETTSPIELE] Mitte September startet Phase 2 vonund führt uns in die Raid-Instanzen Festung der Stürme und Höhlen des Schlangenschreins. Klar, dass ich mit am Start bin! Und als alter MMO-Haudegen werde ich mir sicherlich auch nicht den Launch vonentgehen lassen. Bis es so weit ist, statte ich Eorzea mal wieder einen Besuch hab. Bis die neue Erweiterungim November erscheint, muss ich mit meinem Mönch noch ein paar Story-Kapitel aufholen.[Sonstiges]Wenn alles nach Plan läuft, werde ich im September zum zweiten Mal Papa. Je nachdem wann der Kleine kommt, könnte das natürlich den einen oder anderen oben ausformulierten Plan nach hinten schieben. Aus Erfahrung weiß ich, dass mir aber auch dann auf keinen Fall langweilig sein wird.[FILME/SERIEN] Der Sommer ist vorbei, die Supermarkt-Regale füllen sich wieder mit Weihnachtsgebäck und festlichen Leckereien. Genauso füllt sich meine private Watchlist für den nächsten Monat – auch wenn ich nicht wirklich mehr Zeit habe. Gerade angelaufen ist MarvelsSchon die ersten Folgen machen Lust auf mehr. In Sachen "Superhelden" gibt es gerade eine Menge neuer Sachen, auf die ich ein Auge geworfen habe. Darunter die zweite Staffel der Teenie-Serie, die ich erstaunlich gut finde. In Sachen Film stehenundauf der Must-See-List. Genauso wie die aktuelle Neuverfilmung von[SPIELE/BRETTSPIELE] Auf meine alten Tage werde ich meine Spielevorlieben nicht mehr ändern. Das neue JRPG von Bandai Namco,, ist schon vorbestellt. Die aktuellen Infos und Videos heizen die Vorfreude an. Ich bin gespannt. Wenn ich dann noch Zeit haben sollte, werde ich definitiv invon Ember Lab reinschauen. Böse Zungen mögen behaupten, dass die ersten Trailer an einauf Grafik-Steroiden erinnern und dass meine Kaufentscheidung dadurch vage beeinflusst wird, aber das halte ich für ein Gerücht.[SONSTIGES] Ok, es sind keine Bücher im herkömmlichen Sinne. Und so richtig "neu" sind sie auch nicht. Ganz oben auf meiner Leseliste ist aber dennochComic-Adaption von. Der nächste Pflichtkauf istals Graphic Novel. Ich fand Buch und Serie schon ausnehmend gut und ich bin ein Fanboy des Autors.