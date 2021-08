Starfield: Bethesda zeigt drei Schauplätze des kommenden Rollenspiels

PC Xbox X

Bethesda hat gestern neue Einblicke in ihr kommendes Science-Fiction-Rollenspiel Starfield gegeben. Nach der Veröffentlichung eines ersten Cinematic-Trailers im Juni wurden nun drei Schauplätze aus dem Spiel näher vorgestellt. Design Director Emil Pagliarulo nimmt euch in dem Video unter dieser News mit nach Akila (Hauptstadt des Freestar Collective) und in den weiteren Videos in den Quellenangaben in die Vergnügungsstadt Neon sowie nach New Atlantis (Hauptstadt der United Colonies). Gezeigt werden jedoch keine In-Engine-Szenen, Bethesdas Design Director erläutert die Örtlichkeiten anhand von animierten Konzeptzeichnungen.

Das Open-World-RPG Starfield soll am 11.11.2022 exklusiv für Windows-PC und Xbox Series X/S erscheinen. Direkt zum Start soll der Titel zudem im Xbox Game Pass verfügbar sein.