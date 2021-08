Valheim: Hearth & Home-Update für September angekündigt // Trailer

PC Linux MacOS

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live am 25. August gaben die Entwickler des Survival-Action-Spiels Valheim (im Test+) neue Infos zum kommenden Hearth & Home-Update bekannt. Erscheinen soll das Update am 16. September und den Titel um neue Einrichtungsgegenstände für euer Wikinger-Heim, weitere Bauteile für eure Gebäude und neue Mahlzeiten zur Stärkung eures Charakters erweitern.

Außerdem werden Änderungen am Gameplay vorgenommen. Vorgestellt werden diese in rund einminütigen Spotlights bei YouTube. Derzeit findet ihr dort drei englischsprachige Videos zum überarbeiteten Nahrungssystem, dem Health-vs.-Stamina-Management und dem Shield-&-Blocking-System. Zur Einstimmung auf das kommende Update könnt ihr euch am Ende dieser News den Cinematic-Trailer zu Hearth & Home anschauen.