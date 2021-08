Die GC21 geht zuende

Teaser Die diesjährige digitale Gamescom ist vorüber. Verratet uns, mit welchem Gefühl euch die GC21 zurückgelassen hat.

Update mit dem Ergebnis:

Wirklich beliebt war die digitale Ausgabe der Gamescom bei euch nicht. In harten Zahlen ausgedrückt geben 42 Prozent von euch an, dass sie mit der Messe überhaupt nichts anfangen konnten. Ebenfalls 42 Prozent haben noch nicht einmal mitbekommen, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Immerhin 13 Prozent fanden sie noch mittelprächtig, während nur 4 Prozent die Messe als gelungen betiteln.



Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Gamescom stattfand 42% Ich konnte mit der diesjährigen Online-Gamescom gar nichts anfangen 42% Die digitale GC21 war mittelprächtig 13% Als Online-Messe gefiel mir die GC21 gut 4%

Ursprünglicher Text:

Am 27. August ging die Gamescom 2021 (und die dazugehörige Devcom) zuende. Die Opening Night Live mit Geoff Keighley strahlte einige größere und etliche kleinere "World Premieres" aus, dazu gab es ein Programm mit diversen Streams und die interaktivere Indie Arena Booth sowie die ebenfalls virtuell begehbare Retro Area. Auf GamersGlobal fandet ihr etliche News und Übersichten. Nun könnt ihr uns verraten, wie euch die zweite rein digitale Gamescom gefallen hat.

Ihr könnt eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 9:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.