GC21: Blasphemous bekommt finalen DLC und einen Nachfolger

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Blasphemous ab 30,27 € bei Amazon.de kaufen.

Das spanische Indie-Entwicklerteam The Game Kitchen hatte im Rahmen der gamescom gleich mehrere Neuigkeiten zu ihrem Metroidvania-Actionadventure Blasphemous im Gepäck. Zunächst wird am 9. Dezember ein finaler DLC zu dem ursprünglich 2019 erschienenen Titel für PC, Switch, Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht. Unter dem Namen Wounds of Eventide soll der kostenlose Inhalt neue Gebiete, Bosse, Items sowie das "wahre Ende" des Spiels beinhalten. Einen ersten Ausblick auf den kommenden DLC erhaltet ihr im Ankündigungstrailer unter dieser News.

Darüber hinaus kündigte der Entwickler auch einen vollwertigen Nachfolger an, der voraussichtlich 2023 erscheinen soll. Nähere Infos zu dem Sequel sind noch nicht bekannt: