GC21: Giants Uprising im Trailer // Early-Access-Start im November

PC

Während der gamescom gab es neues Video-Material zum kommenden Action-Adventure-RPG Giants Uprising zu sehen, das bei den bulgarischen Entwicklern der Varsav Game Studios in der Mache ist. In Giants Uprising schlüpft ihr in die Rolle eines namensgebenden Riesen, der sich aus der Sklaverei der Menschen befreit hat. Auf seinem Streifzug durch die mittelalterliche Welt nehmt ihr Rache an der Menschheit und versucht deren Städte und Burgen, die von ihren Truppen natürlich verteidigt werden, dem Erdboden gleich zu machen. In der Haut des Riesen- Kriegers sammelt ihr zudem Rohstoffe und Diamanten, um neue Waffen herzustellen und das Equipment nach und nach aufzurüsten oder jagt wilde Tiere zur Nahrungsbeschaffung.

Der zur Spiele-Messe veröffentlichte Trailer setzt cinematisch den Angriff aus einen der spielbaren Riesen actionreich in Szene. Das mehr als vierminütige Video findet ihr nachfolgend unter dieser News zum Abruf bereitgestellt.

Giants Uprising startet auf Steam am 2. November auf PC in den Early Access und sollte im Jahr 2022 final erscheinen.