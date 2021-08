GC21: Pharaoh - A New Era auf 2022 verschoben

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Remake zum Aufbauklassiker Pharaoh mit dem Untertitel A New Era erscheint nicht mehr in diesem Jahr. In einem Post auf Steam gaben die Entwickler die Verschiebung auf das Jahr 2022 bekannt. Als Begründung geben sie an, dass sie mehr Zeit benötigen, damit das Remake ihren eigenen Ansprüchen und den Erwartungen der Fans gerecht wird. Außerdem gehört es zu ihrer Firmenphilosophie, Spiele nicht überstürzt zu veröffentlichen und auf die Gesundheit der Mitarbeiter des kleinen Teams zu achten.

Das Remake wurde 2020 während der gamescom angekündigt. Die Entwickler von Triskell Interaktive haben sich mit dem sehr ähnlichen Aufbauspiel Lethis - Path of Progress einen Namen gemacht. Seit der Ankündigung geben sie auf ihren Twitter-, Twitch- und YouTube-Kanälen immer wieder Einblicke in die Arbeit am Remake, speziell die Musikaufnahmen und die grafische Überarbeitung der Monumente.