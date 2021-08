PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 30. August bis 3. September (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Guts 'N Goals

Normaler Fußball war gestern. In Guts ‘N Goals kickst Du keinen normalen Fußball, sondern einen Hockey-Puk, einen Beachball oder andere unvorhersehbare Dinge ins Tor. Doch in jedem Spiel verändern andere zufällige Mutatoren die Art und Weise, wie Du spielst. Kicke den Ball mit einem Baseballschläger, sprinte über Sand und Eis oder nutze die Spezial-Technik Deiner Figur für den finalen Schuss.

KeyWe

Willkommen bei KeyWe, dem knuddelig chaotischen Post-Puzzler, in dem Du Briefe sammelst, sortierst und wieder verteilst. Jeff und Debra sind zwei flauschige Kiwis, die als neuste Angestellte im Bungalo Basin Telepost Office anfangen und von Dir gesteuert den Laden auf Vordermann bringen.

Lamentum

Lamentum ist ein kunstvoll pixeliger Survival-Horror, der im New England des neunzehnten Jahrhunderts spielt. Du begleitest Victor und untersuchst die mysteriösen Vorkommnisse rund um Grau Hill Mansion. Sobald sich die Türen des alten Herrenhauses öffnen, betrittst Du eine Welt voller Albträume, in der jede Deiner Entscheidungen die Geschichte beeinflusst aber auch schwere Konsequenzen mit sich bringt.

Monster Harvest

Du beginnst in Planimal Point ein neues Leben und baust eine Farm nach Deinen Vorstellungen auf – inklusive Deinem eigenen Haus mit hübschen Möbeln. Auf Deinen Feldern züchtest nicht nur Früchte für leckere Marmeladen, Du mutierst die Pflanzen auch, um knuddelige treue Gefährten zu erschaffen, die Dir überall hin folgen.

Song of Iron

Xbox One X Enhanced – Du stellst Dich einer Welt, die sich gegen Dich gewendet hat. Song of Iron ist ein finsteres Abenteuer, in dem Mensch, Monster und die Natur selbst versuchen, Dich aufzuhalten. Doch Du trägst die Axt eines gefallenen Feindes und hast schon unzählige Helme wie Schilde zum Bersten gebracht. Erkunde eine uralte mysteriöse Welt, stelle Dich unzähligen Gefahren im Kampf und befriedige Dein Bedürfnis nach Rache.

The Big Con

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In The Big Con begibst Du Dich als Teenie-Taschendiebin auf einen abenteuerlichen Roadtrip durch die USA der 90er Jahre. Allerdings nicht zum Spaß, denn Du versuchst die Videothek Deiner Familie vor den fiesen Kredithaien zu retten, die ihre Existenz bedrohen. Beschwindle Fremde, zocke Leute ab und schleuse das Geld in die Videothek, ohne dass Deine Mutter es spitzkriegt.

Alveole

Alveole ist ein minimalistisches Rätselspiel, in dem Du dahinterkommen musst, wie Du Dich in Deiner eingeschränkten Umgebung bewegen kannst und welche Spieltechnik letztendlich zum Ziel führt. Das reduzierte Design und die begrenzten Optionen fordern jede Menge Kreativität und Hirnschmalz.

Galaxy Squad

Galaxy Squad ist eine außerirdische Erkundungsreise, die kombiniert mit zufälligen Ereignissen und taktisch anspruchsvollen Schlachten immer wieder neue Überraschungen bereithält. Auch Deine Charaktere werden zufällig generiert – doch wie Du sie entwickelst, um sie zu einer ultimativen Einheit zusammenzuschweißen, liegt ganz in Deinen Händen!

Lake

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – 1986 nimmt sich Meredith Weiss eine Auszeit von ihrer Karriere und trägt in ihrem Heimatstädtchen die Post aus. Wie wird sie die zwei Wochen im wunderschönen Providence Oaks mit dem malerischen See und den schrulligen Bewohner*innen verbringen? In der Rolle von Meredith entscheidest Du, mit wem Du redest, mit wem Du Freundschaften schließt und mit wem Du vielleicht sogar eine romantische Beziehung eingehst.

Ravva and the Cyclops Curse

Du schlüpfst in die Rolle der jungen Eule Ravva, die gerade zur Beschwörerin ausgebildet wird und mit ihren vier einzigartigen Gefährten einen verzweifelten Kampf gegen einen finsteren Zyklopenlord führt. Nachdem Ravvas Mutter plötzlich ihre Beschwörungskräfte geraubt werden, beschließt Ravva sie zu retten und wieder für Frieden in ihrer Heimat zu sorgen. Bereise düstere Wälder, triste Einöden sowie gruselige Schlösser und nutze die Fähigkeiten Deiner ungewöhnlichen Gefährten, um Elementarzauber zu wirken und Hindernisse zu beseitigen.

Kitaria Fables

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Willkommen in einem besonders katzigen Abenteuer-RPG mit Farm- und Handwerkselementen. Mit einem Schwert, Bogen oder Zauberbuch in der Pfote bekämpfst Du eine aufziehende Dunkelheit, die die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt. Auf Deiner Reise erforschst Du verschiedene Regionen, begibst Dich auf die Suche nach Ressourcen sowie Relikten und schließt Quests entweder alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Person ab. Falls Du von Deinen abenteuerlichen Reisen eine Pause brauchst, zieh Dich einfach auf Deinen Hof zurück und verdiene Dir mit Gemüseanbau etwas dazu.

Surgeon Simulator 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – Du schlüpfst allein oder online mit bis zu drei Freund*innen in Deinen OP-Kittel und stellst Dich den Herausforderungen dieser physikbasierten Chirurgie-Simulation! Mit einem wahnwitzigen Koop-Modus, hektischem Wettbewerb-Modus und einer spannenden Kampagne ist für jede Menge Abwechslung gesorgt. Und wenn Du eine Pause vom Operieren brauchst, baust Du Dir im stressfreien Sandkasten-Modus einfach den Operationssaal Deiner Träume.

Weapon of Choice DX

Xbox One X Enhanced – Die Welt wurde von außerirdischen Wesen erobert, die mittels Genmutationen gefährliche Monster erschaffen. Überall tauchen schreckliche neue Kreaturen auf, und es liegt an den Solus-Agent*innen, ihre einzigartigen Waffen zu ergreifen und einige außerirdische Schädel zu spalten! Weapon of Choice DX ist ein energiegeladener Side-Scroller mit einzigartigen spielbaren Charakteren, die jeweils ihre eigene Superwaffe besitzen.

Yuoni

Optimiert für Xbox Series X|S – Ai ist eine Grundschülerin im Japan der 90er Jahre und beginnt gerade zu begreifen, wie isoliert sie aufwächst. In einer Welt aus undurchdringlichem Nebel ist sie dazu verdammt, Kinderspiele zu spielen, denn ihr Leben wird ständig von mysteriösen Wesen aus einer fremden Welt bedroht. Als der Horror beginnt, in die reale Welt vorzudringen bleiben nur drei Optionen, um ihr Leben zu retten: verstecken, rennen, oder sterben.

Big Rumble Boxing: Creed Champions

Bereit, ein Boxchampion zu werden? Dann steige jetzt in den Ring und stelle Deine Boxfähigkeiten unter Beweis. Als einer von 20 Charakteren aus den kultigen Creed- und Rocky-Filmen trittst Du gegen Gegner der Spitzenklasse in verschiedensten atmosphärischen Arenen an oder forderst Deine Freund*innen zu einem lokalen Duell heraus.