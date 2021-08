Bravely Default 2: Umsetzung für PC erscheint im September

PC Switch

Wie Square Enix am gestrigen Donnerstag bekannt gab, wird das Rollenspiel Bravely Default 2 (zum Test, Note: 6.5) am 2. September via Steam auch für den PC veröffentlicht. Zum Release wird bis zum 13. September zudem ein 10% Rabatt auf den Kaufpreis von 59,99 Euro gewährt.

Die PC-Umsetzung soll verschiedene Auflösungsoptionen, Controllerunterstützung sowie eine englische und japanische Sprachausgabe bieten. Die Texte liegen laut dem Hersteller in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Koreanisch, Japanisch und vereinfachter sowie traditioneller chinesischer Sprache vor.

Ursprünglich war der JRPG-Titel von Entwickler Claytech Works und Square Enix im Februar 2021 exklusiv für Nintendo Switch erschienen. Das Spiel stellt einen Nachfolger zu den beiden 3DS-Episoden Bravely Default (zum Test, Note: 7.5) und Bravely Second - End Layer (zum Test, Note: 7.5) dar.