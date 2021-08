Black Geyser - Courriers of Darkness: Isometrisches RPG in den EA gestartet

PC

Heute ist das isometrische Party-Rollenspiel Black Geyser - Couriers of Darkness in den Early Access gestartet. Der Titel des österreichisch-ungarischen Entwicklers GrapeOcean Technologies orientiert sich an den Klassikern der 90er wie Baldur's Gate und Icewind Dale. Entsprechend ist es auch ein Party-Rollenspiel mit pausierbaren Echtzeitkämpfen. Spielwelt und -mechaniken wurden aber eigens für den Titel entwickelt. Darüber hinaus gibt es auch weitere Besonderheiten. Eine zentrale Rolle nimmt die Gier ein. Wenn ihr ständig mehr Geld fordert oder Gegenstände lootet, füttert ihr damit eine böse Gottheit und das Spiel wird schwerer, die Balance neigt sich zugunsten des Chaos. Zum Beispiel steigen dann die Händlerpreise. Dem Vorteil des Loots steht also direkt auch ein Nachteil gegenüber.

Die Early-Access-Version ist sowohl auf Steam als auch auf GOG für derzeit, es gelten 10% Rabatt, 22,49 Euro erhältlich. Derzeit könnt ihr zwei Kapitel spielen. In einer zweiten Phase kommt ein weiteres Kapitel hinzu. Das letzte Kapitel folgt dann zum Release, der für Q1 2022 geplant ist.

Ein Spiele-Check ist bei Vampiro in Arbeit, dem dafür eine spezielle Presseversion (nur Kapitel 1, etwas weniger Nebenquests) zur Verfügung gestellt wurde. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch bereits in seinem englischsprachigen Preview Let's Play verschaffen. Die erste Folge ist direkt unter dieser News eingebunden.