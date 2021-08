PM: Die Sommerangebote gehen im Handel weiter (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein Spiel im PlayStation Store herunterzuladen, wann immer ihr es wollt, ist eine tolle Sache, aber vielleicht möchtet ihr gerne eine Box eures Lieblings-Games bei euch im Regal stehen haben. Dann haben wir tolle Nachrichten: Die Sommerangebote gehen im Handel weiter und in der Zeit vom 26.08.2021 bis 08.09.2021 profitiert ihr von fantastischen Preisen für viele PlayStation-Blockbuster. Das Angebot an Top-Titeln aus dem großen Retail-Sale möchten wir euch jetzt kurz vorstellen, alle Bestell-Informationen findet ihr übersichtlich zusammengefasst auf unserer [Aktionsseite].

Ein neuer Spider-Man schwingt sich über die Dächer von Marvel’s New York: Und ihr seid dabei, wenn aus dem jungen Miles, der nach einem Biss einer Spinne aus einem geheimen Oscorp Labor übermenschliche Kräfte entwickelt, ein echter Superheld wird.

Zugegeben: Die ersten Schwingversuche sehen noch ungelenk aus, aber mit Peter Parker hat er den besten Mentor, den man sich nur vorstellen kann. Miles wächst immer weiter über sich hinaus und entwickelt einen ganz eigenen Stil, wie er sich durch die Straßen schwingt und Schurken mit seinen einzigartigen Kräften das Fürchten lehrt.

Kaum hat Miles seine ersten Trainingseinsätze überstanden, wird es schon richtig ernst für angehenden Superhelden. Peter Parker muss für einige Zeit die Stadt verlassen und der neue Spider-Man übernimmt jetzt alleine die Aufgabe für Recht und Ordnung zu sorgen. Und es kommt gleich knüppeldick für den Teenager, als ein Bandenkrieg zwischen den Sicherheitsleuten des zwielichtigen Konzerns Roxxon und der mysteriösen Organisation Der Undergound auf den Straßen tobt. Roxxon baut überall in der Stadt Nuform-Reaktoren, eine neue, angeblich saubere und sichere Energieform, die alle Energieprobleme der Zukunft lösen soll. So verspricht es zumindest Simon Krieger, der aalglatte Leiter des Projekts. Die mit hochmoderner Technologie ausgerüsteten Mitglieder von Der Underground, angeführt von der gefährlichen Superschurkin Tinkerer, scheinen da einer anderen Meinung zu sein und Miles steht zwischen den Fronten zweier schwer bewaffneter Parteien.

Eine Herausforderung kann euch gar nicht schwer genug sein? Dann greift unbedingt zum grandiosen Remake der Mutter aller Souls-like und beweist in Demon’s Souls für PS5 euer Können am Controller. Kämpft euch durch die atemberaubende Fantasy-Welt von Boletaria und legt euch mit schrecklichen Dämonen und riesigen Bossen an, die ihr nur mit Ausdauer, Geduld und viel Geschick niederringt. Ein knallhartes, aber zugleich unglaublich motivierendes Game, das die volle PS5-Power ausnutzt.

Next-Gen auf allerhöchstem Niveau: In dem düsteren Sci-Fi-Action-Thriller Returnal der Shooter-Spezialisten von Housemarque, ist der Bildschirmtod immer wieder ein neuer Anfang. In der Rolle der Raumfahrerin Selene, erkundet ihr nach einer Bruchlandung den Alienplaneten Atropos und entdeckt die Überreste einer längst vergangenen Kultur. Und dazu jede Menge Kreaturen, die euch nach dem Leben trachten. Erkundung, Sammeln von Materialien und das Verbessern eurer Waffen schützt euch vor einem schnellen Tod, der sich aber als unausweichlich zeigt. Die Besonderheit: In dem Rogue-like-Spielprinzip, erwacht ihr nach jedem Verlust eures Lebens wieder im Wrack des Raumschiffs auf und beginnt von Neuem, ohne die zuvor erhaltenen Waffen und Verbesserungen, aber mit dem gesamten Wissen, das ihr euch über die Feinde und Fallen in der Umgebung angeeignet habt. Grafisch phänomenal und spielerisch eine echte Offenbarung.

In der Rolle des traditionsbewussten Kriegers Jin Sakai steht ihr alleine einer Invasion der Mongolen gegenüber und eure Aufgabe ist es, die japanische Insel Tsushima und ihre Einwohner gegen die Armee des skrupellosen Generals Khotun Khan zu schützen. In dem Samurai-Epos Ghost of Tsushima für PS4 erkundet ihr eine riesige, offene Spielwelt, die euch mit ihrer atemberaubenden Schönheit in den Bann ziehen wird. Aber lasst euch von blutroten Mohnfeldern, die sich bis zum Horizont erstrecken, und authentischen Dörfern nicht ablenken, euch erwartet ein gnadenloser Kampf gegen einen zahlenmäßig weit überlegenden Gegner. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr die direkte Konfrontation sucht und mit Katana oder Pfeil und Bogen kämpft oder den ehrenwerten Pfad der Samurai verlasst und als Geist agiert. Schleicht euch an die Feinde heran und meuchelt sie hinterrücks oder nutzt Alchemie, um Unheil in den Lagern der Mongolen zu stiften. Wie ihr vorgehen wollt, das ist eure Entscheidung.

Ellie und Joel scheinen in einem Ort in Wyoming endlich eine Heimat gefunden zu haben. Aber die Ruhe trügt, als ein schreckliches Ereignis eine unaufhaltsame Spirale der Gewalt auslöst und ihr euch auf eine Rachemission mit schockierenden Konsequenzen begebt. Naughty Dog versteht es wie kein zweiter Entwickler ein aufregendes Abenteuer, satte Action und eine emotionale Geschichte zu einem unvergleichlichen Erlebnis zu vereinen, das euch noch lange nach dem Abspann beschäftigen wird. Lasst euch The Last of Us Part II auf gar keinen Fall entgehen.

Entdeckt durch die Augen eines erfahreneren Peter Parkers ein neues Kapitel in Marvel’s Spider-Man-Universum. Mit einem der größten Superhelden der Welt in der Hauptrolle bietet Marvel’s Spider-Man die akrobatischen Fähigkeiten, Improvisationskünste und Spinnennetze, für die der Mauerkrabbler berühmt ist, und führt darüber hinaus Elemente ein, die es bisher noch nie in einem Spider-Man-Spiel gegeben hat. Durchquert die Welt mithilfe von Parkour sowie einzigartigen Interaktionen mit der Umgebung und erlebt neue Kampfarten und Blockbuster-Action – ein Spider-Man-Spiel, wie ihr es noch nie erlebt habt.

Chaos im Sackboy-Universum: Plötzlich taucht der fiese Harlekin Vex auf und entführt fast alle Stoffbewohner, einzig Sackboy kann sich im letzten Augenblick retten und fliegt mit einer Rakete davon. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt euch aber nicht, wenn ihre eure Freunde retten wollt. Also stürzt euch in ein wahnwitziges Abenteuer, bei dem ihr in fünf riesigen Welten abwechslungsreiche und kreativ gestaltete Level meistert. Hüpft, rennt und boxt euch ans Ziel, während ihr dabei Traumkugeln einsammelt, mit denen ihr eine neue Welt freischaltet. Ihr seid auf der Suche nach einem Gute Laune-Game, dass ihr sowohl alleine als auch gemütlich im Couch-Koop mit Freunden oder Familie spielen könnt? Dann sucht nicht weiter, die fantastischen Abenteuer des niedlichen Sackboy in Sackboy: A Big Adventure für PS4 oder PS5 erfüllen euren Wunsch.

In einer fernen Zukunft haben mächtige Maschinenwesen die Herrschaft über die Erde übernommen und die letzten Menschen leben wie zu prähistorischen Zeiten in Stämmen zusammen. In dem Action-RPG-Meilenstein Horizon Zero Dawn übernehmt ihr die Rolle der jungen, von ihrem Stamm verstoßenen, Heldin Aloy und begebt euch auf eine gefährliche Reise, während der ihr das Geheimnis der Maschinen aufdecken und die Welt vor einer Katastrophe bewahren müsst. Auf euren Streifzügen durch die atemberaubende offene Spielwelt bekommt ihr es Banditen, verfeindeten Stämmen und den vielfältigen Metall-Monstern zu tun, welche die Tierwelt anscheinend komplett ersetzt haben. Macht euch auf spektakuläre Kämpfe gegen Sägezähne, Verwüster, Feuer-Brüllrücken und gigantische Donnerkiefer gefasst, die euch alles abverlangen werden. Aber jedes Ungetüm hat seine individuellen Schwachstellen und wenn ihr die richtige Strategie nutzt und Aloys Waffen sowie einzigartigen Fähigkeiten immer weiter verbessert, könnt ihr jeden Gegner bezwingen.

Götterschlächter Kratos findet einfach keine Ruhe: Nachdem er den kompletten Olymp zerlegt hat, zieht er sich mit Frau und Sohn in den hohen Norden zurück, aber schon bald warten neue Gefahren auf den Krieger. In God of War legt ihr euch nach einem schrecklichen Ereignis mit den Göttern und Kreaturen der Nordischen Mythologie an und ihr erlebt ein episches Abenteuer in einer fantastischen Kulisse. Neben atemberaubenden Kämpfen und knackigen Puzzles wird euch besonders die emotionale Geschichte zwischen Vater und Sohn packen, denn sein Sprössling Atreus begleitet Kratos auf der gefährlichen Reise. Zu der gewohnt brachialen Hack & Slash-Action gesellen sich zusätzliche Rollenspielelemente, wie Talentbäume für die unterschiedlichen Fähigkeiten, mit denen ihr mächtige Angriffe freischaltet.

Die authentische Rennsimulation GT Sport von Polyphony Digital hat sich die Bezeichnung „The Real Driving Simulator“ wirklich verdient: Begebt euch mit mehr als 170 PS-Boliden auf die berühmtesten Rennstrecken der Welt, wie den Nürburgring oder den Tokyo Expressway, und erlebt in Zeitfahrten oder 24 Stunden-Rennen einen richtigen Geschwindigkeitsrausch. Beweist euer Können gegen KI-Konkurrenten oder menschliche Mitfahrer im Kampf um die Pole-Position und tretet in der FIA-Gran-Tursimo-Meisterschaft und GT League zu intensiven Rennen an.

Eines der unbestreitbar besten Spiele der PS3-Ära, remastered in knackiger HD-Auflösung für PS4: The Last of Us Remastered ist ein emotionales Action-Abenteuer, in dem ihr die Protagonisten Ellie und Joel auf eine Odyssee quer durch ein postapokalyptisches Amerika begleitet, in der Pilzsporen einen großen Teil der Menschheit in gefährliche Monster verwandelt haben. Die letzte Rettung für die am Rand der Auslöschung stehenden Zivilisation könnte das junge Mädchen sein und ihr müsst sie um jeden Preis vor den Angriffen von Infizierten und brutalen Banden beschützen. Toller Bonus: In der Remastered-Version ist der spannende Prolog „Left Behind“, der euch einen Blick auf Ellies Vergangenheit bietet, und ein zusätzlicher, härteren, Schwierigkeitsgrad für das Spiel enthalten.

