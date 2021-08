Game Two: Gamingsendung zukünftig auch auf ZDF neo

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie der auf ein jüngeres Publikum ausgerichtete Spartensender ZDFneo am 26. August auf Twitter mitteilte wird Game Two ab dem 2. September wöchentlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0:15 im "linearen TV" ausgestrahlt, circa eine Woche nach der Premiere im Livestream des Internetsenders Rocket Beans TV. Danach bleibt die Sendung über die Mediathek abrufbar.

Game Two wird seit 2016 von der Rocket Beans Entertainment GmbH für Funk, dem Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF produziert. Das Konzept beinhaltet, wie schon die Vorgängersendung GameOne auf MTV, launige Beiträge zu Spielen sowie aktuelle Neuigkeiten und in letzter Zeit zunehmend auch Kritik über Sexismus in der Spielebranche oder die Auswirkungen von Crunch.

Die Betreuung der Sendung aus Sicht des ZDFneo übernimmt Stephan Günther (fabu), der die Sendung zuvor für Funk betreute. Die Chefredaktion stellen Tim Reinke, bereits für Game One tätig, und Sebastian Tyzak als Stellvertreter. Sebastian war 2015 als freier Autor unter anderem für GamersGlobal tätig, zuvor Redakteur bei Netzwelt und Ingame.