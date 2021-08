GC21: gamescom Awards 2021: Die ersten Gewinner stehen fest

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die gestrige "Opening Night Live"-Show zur Eröffnung der gamescom drehte sich in erster Linie um zahlreiche Spieleankündigungen und -präsentationen, die mit neuen Trailern und Gameplay-Videos vorgestellt wurden. Dabei ging die Verkündung der ersten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards ziemlich unter. Die Siegertitel wurden wie immer von einer internationalen Jury aus Games-Journalisten, USK-Sichtern sowie Influencern aus einer zuvor bestimmten Liste von nominierten Spielen gewählt.

Auf den einzelnen Plattformen konnten sich Elden Ring von FromSoftware (Playstation), Halo Infinite von 343 Industries (Xbox), Mario + Rabbids - Sparks of Hope von Ubisoft (Switch) sowie auf dem PC überraschend Syberia - The World Before von Benoit Sokal gegen die weiteren nominierten Titel durchsetzen. Die Auszeichnungen in den restlichen Genre-Kategorien sowie die Vergabe des "Best of gamescom"-Awards und der Publikumspreise erfolgt in den nächsten Tagen. Wir werden diese News dann entsprechend aktualisieren.

Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über alle bisher verkündeten Preisträger: