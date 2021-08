GC21: gamescom Awards 2021: Alle Gewinner im Überblick [Upd.]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 27. August 2021:

Im Rahmen des "gamescom Studio"- Live-Streams wurden mittlerweile auch die Gewinner in den Genre-Kategorien verkündet. Mit drei Awards liegt Elden Ring an der Spitze und konnte sich in den Kategorien Bestes Playstation-Spiel, Action-Adventure sowie Rollenspiel durchsetzen. Dahinter folgt Halo Infinite mit zwei Auszeichnungen für bestes Xbox- und Multiplayer-Spiel. Wir haben die Übersichtstabelle am Ende dieser News entsprechend aktualisiert. Die Bekanntgabe der Publikumspreise und des "Best of gamescom"-Awards steht noch aus.

Da in den Kommentaren viel über Sinn und Zweck solcher Messe-Awards diskutiert wird, wollen wir zur besseren Einordnung kurz die wichtigsten Kriterien für die Vergabe der gamescom-Awards erläutern. Spieleentwickler, die offizielle Partner der Messe sein müssen, können im Vorfeld gegen eine Gebühr (zum Beispiel 360 Euro für eine Kategorie) Spiele aus ihrem Portfolio nominieren. Diese müssen zwischen der gamescom 2021 und 2022 erscheinen. Obligatorisch ist dabei die Bereitstellung eines circa zehnminütigen Gameplay-Videos, das die "für das Spiel repräsentativen Spielmechaniken, Sounds, Kameraperspektiven und Grafik zeigt". Die internationale Jury, die aus Spielejournalisten, Branchenvertretern, USK-Sichtern und Influencern besteht, bewertet die eingereichten Titel dann nach sieben festen Kriterien (Grafik, Gameplay, Sound, Innovation, Spielspaß, technischer Fortschritt, Verkaufsaussichten), wobei für jeden Aspekt eine Punktzahl von 1 bis 10 vergeben wird.

Ursprüngliche Meldung vom 26. August 2021:

Die gestrige "Opening Night Live"-Show zur Eröffnung der gamescom drehte sich in erster Linie um zahlreiche Spieleankündigungen und -präsentationen, die mit neuen Trailern und Gameplay-Videos vorgestellt wurden. Dabei ging die Verkündung der ersten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards ziemlich unter. Die Siegertitel wurden wie immer von einer internationalen Jury aus Games-Journalisten, USK-Sichtern sowie Influencern aus einer zuvor bestimmten Liste von nominierten Spielen gewählt.

Auf den einzelnen Plattformen konnten sich Elden Ring von FromSoftware (Playstation), Halo Infinite von 343 Industries (Xbox), Mario + Rabbids - Sparks of Hope von Ubisoft (Switch) sowie auf dem PC überraschend Syberia - The World Before von Benoît Sokal gegen die weiteren nominierten Titel durchsetzen. Die Auszeichnungen in den restlichen Genre-Kategorien sowie die Vergabe des "Best of gamescom"-Awards und der Publikumspreise erfolgt in den nächsten Tagen. Wir werden diese News dann entsprechend aktualisieren.

Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über alle bisher verkündeten Preisträger: